Resultaten onderzoek TU/e-hack op z’n vroegst in april

De TU/e voert een forensisch onderzoek uit naar de oorzaak van de cyberaanval van vorige week, in samenwerking met securitybedrijf Fox-IT. Daarnaast zal een externe evaluatie plaatsvinden van de reactie van de universiteit op de cyberaanval. De resultaten van beide onderzoeken worden naar verwachting niet eerder dan april gepubliceerd.

De IT-afdeling van de TU/e besloot kort na de hack het netwerk offline te halen om ernstigere gevolgen te voorkomen. Hierdoor werkten onder andere interne telefoons en parkeersystemen niet meer. Daarnaast besloot de universiteit het onderwijs op te schorten en examens uit te stellen.

Vooralsnog heeft de TU/e alleen resultaten gedeeld over de eerste fase van het interne onderzoek. Volgens deze resultaten zijn er geen aanwijzingen voor een geslaagde ransomware-aanval. De TU/e geeft aan dat het erop lijkt dat de hackers op heterdaad betrapt zijn. Het onderzoek zal nog minimaal tot april duren totdat er publiekelijk meer duidelijkheid komt.

Crisisorganisatie beëindigd

De Technische Universiteit Eindhoven heeft de crisisorganisatie inmiddels beëindigd. Het onderwijs is succesvol hervat en de systemen zijn hersteld. De universiteit keert terug naar de normale bedrijfsvoering, maar blijft ondertussen alert op vragen en zorgen van studenten en medewerkers.

Meer dan een week na het begin van de cyberaanval van zaterdag 11 januari heeft de TU/e besloten de crisisorganisatie op te heffen. Patrick Groothuis, vicevoorzitter van de TU/e en voorzitter van het Centraal Crisisteam, uitte zijn opluchting en dankbaarheid: “We zijn opgelucht dat we samen kunnen concluderen dat we veilig terug kunnen naar de staande organisatie. Daar hebben veel mensen heel hard hun best voor gedaan.”

