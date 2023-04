Chipmachinefabrikant ASML breidt de samenwerking met TU Eindhoven (TU/e) uit met een investering van honderden miljoenen. Op de campus moet een onderzoeksfaciliteit ontstaan die ruimte biedt voor meer dan 500 onderzoekers.

Het bouwproject moet in 2025 af zijn. Het is onderdeel van een grotere samenwerking tussen ASML en TU/e, die reikt van het aanbieden van stageposities tot gezamenlijk onderzoek naar AI.

Eerder opende ASML al de zogeheten ASML Academy, een intern opleidingsinstituut. Het ging daarbij om het ontwikkelen van eigen personeel. Dat hintte al naar mogelijkheden om samen te werken met de TU/e.

Uitbreiding

Op de faciliteit zal er plaats zijn voor zowel ASML-medewerkers als universiteitspersoneel en studenten. De ruimtes zullen gedeeltelijk apart gehouden worden. Er komt eveneens een clean room, essentieel om chipfabricage uit te kunnen voeren.

ASML tracht het onderzoeksveld uit te breiden door zich te richten op plasmafysica, AI, mechatronica en halfgeleiderlithografie. Het techbedrijf is alleen in die laatste discipline actief. ‘Met deze investeringen hopen we de kruisbestuiving op verschillende vakgebieden aan te wakkeren. Samenwerking tussen onderzoekers en ingenieurs gaat een stuk makkelijker als ze bij elkaar in het gebouw zitten.’

De investering is volgens ASML van grotere aard dan alleen het project op de campus van TU Eindhoven. Over de gehele Brainport-regio rondom Eindhoven zal een grote ontwikkeling doormaken, als het aan ASML ligt.

