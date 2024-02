60 toptalenten van Zuid-Koreaanse universiteiten en de Technische Universiteit Eindhoven doorlopen van 19 februari tot en met 23 februari het Eindhoven-South Korea Future Chips Academy-programma. Bij het initiatief zijn ASML, ASM, imec en NXP betrokken.

Op maandag vindt er ’s ochtends een openingsceremonie plaats, waarna de studenten verdergaan met het volgen van lezingen, discussies, labtours en groepsopdrachten. Later in de week zullen de studenten de faciliteiten van ASML, ASM, imec en NXP bezoeken. Op 23 februari ontvangen studenten een certificaat voor het succesvol doorlopen van het programma.

De TU/e heeft met de Brainportregio achter zich een prominente positie opgebouwd in het internationale onderzoek naar halfgeleiders en toekomstige chips. De universiteit behoort tot de internationale top in onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe en geavanceerde apparatuur, chiptechnologie en -ontwerp, processen en materialen. De overheid en het bedrijfsleven stimuleren deze innovatie in de Brainportregio, en de TU/e doet dat ook.

“Nu overal in de wereld zwaar wordt ingezet op semicon, is het belangrijk dat we er samen – de onderzoeksinstituten, overheden en industrie – voor zorgen dat de Brainportregio een van de meest relevante semicon innovatie-ecosystemen ter wereld is en blijft”, reageert Rector Magnificus Silvia Lenaerts. Lenaerts geeft aan dat de universiteit daar op verschillende manieren aan bij kan dragen. “Door onze toppositie in semicon research & development te behouden en te versterken, door bruggen te slaan tussen wetenschap en industrie, en door zeer gewild toptalent op te leiden.”

Samenwerking met Zuid-Korea

Het onderwijsprogramma komt voort uit een samenwerking tussen Nederland en Zuid-Korea op het gebied van talent- en kennisuitwisseling op het gebied van halfgeleiders. De samenwerking werd in december beklonken met het tekenen van een intentieverklaring. Ook koning Willem-Alexander en de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol waren bij het tekenen aanwezig.

