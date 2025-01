Oude tool rsync is kwetsbaar, 660.000 servers moeten nog patchen

rsync, een tool van weleer om bestanden te synchroniseren, bevat meerdere kwetsbaarheden. De nieuwe 3.4.0 release is al beschikbaar met fixes.

Een zestal kwetsbaarheden is gevonden in de tool. Eén ervan is duidelijk het meest zorgwekkend: CVE-2024-12084. Door deze kwetsbaarheid kunnen aanvallers een heap-buffer overflow exploiteren voor het uitvoeren van code op afstand. BleepingComputer ontdekte dat zeker 660.000 servers blootgesteld zijn aan dit gevaar. Het overgrote merendeel (521.578) bevindt zich in China, maar er zijn bijna 4.000 servers in Nederland die nog niet van een patch zijn voorzien.

Meer kwetsbaarheden

De overige kwetsbaarheden luisteren naar de codes CVE-2024-12084 t/m 12088 en CVE-2024-12747. Geen enkele andere kwetsbaarheid scoort een hogere CVSS-score dan 7,5. Toch is de genoemde remote code execution op de eenvoudigste manier te realiseren door CVE-2024-12084 en 12085 met elkaar te combineren.

Meerdere security-experts hebben zich gebogen over deze cybergevaren, waaronder die van Google, CERT/CC en Red Hat, dat Linux-distributies met rsync beheert. Naast Red Hat zijn ook de Linux-distributies van AlmaLinux OS Foundation, Arch, Gentoo Triton Data Center en Ubuntu NiOS kwetsbaar.

Oude tool met bekende problemen

De maintainer (en één van de bedenkers) van rsync, Andrew Tridgell, heeft een update beschikbaar gesteld. Inmiddels is deze al opgevolgd door versie 3.4.1. Het is de eerste keer sinds 2002 dat Tridgell weer een nieuwe release hiervan heeft uitgebracht. De tool zelf stamt af van 1996 en is geschreven in C. Die oudere leeftijd is, in alle eerlijkheid, ook af te lezen aan de (uiteindelijk gewoon functionele) website waarop rsync zich bevindt.

De reeks aan kwetsbaarheden laat zien dat zelfs de oudste utilities nog steeds gevaren bevatten. Populaire open source projecten als deze zitten overal in verstopt. Dat bleek ook bij compressietool xz vorig jaar, waarvan op het nippertje een backdoor werd ontdekt voordat het in een populaire Ubuntu LTS-release was beland.

