Onderzoeksinstituut moet TU/e voorop laten lopen in chipindustrie

Een nieuw onderzoeksinstituut binnen de TU Eindhoven gaat de meest actuele uitdagingen van de chipsector te lijf. Een focus op 3D-ontwerpen, quantum computing en fotonica moet Europa in de toekomst autonomer maken.

Het onderzoek organiseert zich rond vier domeinen binnen de chipwereld. Future Chips draait om onderzoek naar geavanceerde chiptechnologieën, waaronder chips die bestaan uit verschillende silicium componenten (gebaseerd op een techniek die ook wel “3D stacking” genoemd) en energiezuinige architecturen.

High Precision Equipment richt zich ook op duurzaamheid, maar dan op energiezuinige, snelle productiesystemen. Digital twins worden hierbij ingezet om de fabricagelijn te simuleren, met het voorkomen van downtime als hoofddoel.

Advanced Materials & Processes richt zich op fysieke materialen en (ook) productieprocessen over alle lengteschalen. Dit vindt plaats op allerlei schalen, van macroniveau tot atomisch klein. Er zullen innovaties nodig zijn om in de toekomst ontwerpdoorbraken te blijven maken, waardoor er in elke uithoek van de chipsector naar verbetering gezocht moet worden.

Foundations onderzoekt ten slotte fundamentele wiskunde, natuurkunde en informatica die bijdragen aan doorbraken in fotonica, quantumtechnologie en spintronics.

Bundeling van expertise

Het nieuwe instituut combineert het Eindhoven Hendrik Casimir Institute (EHCI), het High Tech Systems Center (HTSC) en het Future Chips Flagship (FCF). Deze onderdelen gaan volledig op in de nieuwe entiteit binnen de universiteit. Het nieuwe instituut bundelt meer dan 700 onderzoekers op het gebied van chiptechnologie, precisie-apparatuur, geavanceerde materialen en fundamenteel onderzoek. Dit moet onderzoekers helpen elkaar sneller te vinden en eenvoudiger samen te werken over vakgebieden heen.

Voor de buitenwereld biedt de TU/e hiermee één herkenbaar aanspreekpunt op het gebied van deze technologieën. Het instituut moet uitgroeien tot dé plek voor kennisuitwisseling en samenwerking, zowel nationaal als internationaal.

Geopolitieke noodzaak

“De snel veranderende geopolitieke verhoudingen wereldwijd en in Europa vragen om krachtige inzet van alle Europese spelers,” zegt Rector Magnificus Silvia Lenaerts. Europa is momenteel sterk afhankelijk van niet-Europese partijen voor chips, productieapparatuur en grondstoffen.

Deze afhankelijkheid maakt Europa kwetsbaar voor geopolitieke spanningen en verstoringen. Bovendien dreigt verlies van invloed op technologische standaarden en ethische kaders voor AI, energie-efficiëntie en duurzame productie, aldus de TU/e.

Via startups, spin-offs en industriepartners moeten wetenschappelijke inzichten sneller naar de maatschappij vloeien. Zo wil de TU/e ervoor zorgen dat Nederland een vuist maakt op dit gebied, iets dat tot nu toe redelijk gelukt is. Echter beperkt zich dit tot precies de vijver waarin ook dit nieuwe instituut zwemt; wellicht een kwestie van playing to your strengths dus.

De officiële lancering van het nieuwe instituut vindt plaats op 30 september 2025 met internationale sprekers uit wetenschap, industrie en politiek op de TU/e-campus.

