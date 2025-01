Microsoft stelt gebruikers gerust: bug in Windows 10-patch is geen probleem

Gebruikers van Windows 10 22H2 hoeven zich geen zorgen te maken over een recente bug in de laatste Patch Tuesday-update van januari 2025. Volgens het bedrijf is de bug vrijwel onzichtbaar en levert het geen problemen op.

Volgens Microsoft doet de bug in de meest recente Windows 10 22H2-update zich voor in de Windows Event Viewer. Hierin zit een fout die aan het SgrmBroker.exe-bestand is gerelateerd met de code:” The System Guard Runtime Monitor Broker service terminated with the following error: %%3489660935.”

Het SgrmBroker.exe-bestand wijst naar de System Guard Runtime Monitor Broker Service in Windows 10. Deze dienst was ooit opgezet voor Windows Defender maar wordt hiervoor al langere tijd niet meer gebruikt. In andere versies van Windows is deze ook allang uitgeschakeld.

Geen problemen

De techgigant geeft aan dat de bug alleen kan worden gedetecteerd wanneer gebruikers de Event Viewer goed in de gaten houden. Anderszins levert de bug geen problemen op voor de werking van het besturingssysteem, zeker niet als het gaat om prestaties, functionaliteit of securityproblemen.

Oplossingen

Gebruikers van Windows 10 kunnen de System Guard Monitor Broker Service zelf uitschakelen om er zeker van te zijn dat de bug geen invloed heeft op hun systeem. De techgigant heeft hiervoor een stappenplan gepubliceerd. In een toekomstige update zal de bug definitief worden gerepareerd.

Overige belangrijke bugs die met de meest recente Patch Tuesday-update voor zowel Windows 10 als 11 zijn gerepareerd, betreffen compabilitietsproblemen met verschillende Citrix-producten. Deze bugs zorgden ervoor dat de Patch Tuesday-updates niet konden worden geïnstalleerd.

