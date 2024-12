Beschikbaarheid Rubrik Cloud Vault breidt uit naar AWS

Rubrik Cloud Vault was tot nu toe alleen beschikbaar op Azure, maar krijgt begin 2025 uitbreiding naar AWS. Het is slechts één van de verbeteringen die Rubrik doorvoert voor AWS-klanten en de security ten goede komen.

Rubrik Cloud Vault (RCV) is een geïsoleerde cloudopslag-dienst voor het bewaren van back-up-date. Het beheer van de dienst ligt volledig in handen van Rubrik. Dit neemt de tijdrovende klus voor het beheren van een eigen back-up weg van bedrijven. RCV wordt off-site gehouden en beveiligd door Rubrik op basis van verschillende principes waaronder rolgebaseerde toegang en geavanceerde versleuteling.

‘Herstel omvat meer dan back-ups’

“Een cyberaanval doorstaan omvat veel meer aspecten dan alleen de back-up-herstel. IT- en beveiligingsteams moeten ook snel vaststellen wanneer de aanval heeft plaatsgevonden, identificeren wat er is aangetast en bepalen of gevoelige gegevens zijn aangetast – en dat allemaal terwijl ze proberen een schoon, veilig herstelpunt te vinden”, zegt Anneka Gupta, Chief Product Officer bij Rubrik. “Dit is geen kleine taak, maar wij geloven dat de kracht van Rubrik en AWS het voor organisaties eenvoudig maakt om snel en veilig terug operationeel te zijn, terwijl het risico op een nieuwe aanval wordt geminimaliseerd.”

Om de herstelfase zo goed mogelijk te laten verlopen, maakt Rubrik nog meer diensten beschikbaar op AWS. Anomaly Detection wordt ook toegevoegd. Deze dienst zet machine learning in om de omvang van een cyberaanval te bepalen. Organisaties krijgen informatie over gemaakte modificaties en eventuele verwijdering van data. De dienst is onmiddellijk beschikbaar.

Begin 2025 zal Rubrik naast RCV ook nog Threat Monitoring, Threat Hunting en Data Discovery & Classification beschikbaar maken op AWS. De eerste twee diensten zijn complementair en analyseren via welke weg aanvallers konden inbreken en monitoren na een aanval de veiligheid van de omgeving. De laatste dienst moet de impact van een datalek zo veel mogelijk beperken.

Lees ook: Rubrik Annapurna maakt veilige toegang tot data mogelijk vanuit Amazon Bedrock