Trend Micro brengt Vision One naar AWS Sovereign Cloud

Trend Micro maakt zijn Trend Vision One-platform beschikbaar voor de AWS European Sovereign Cloud. Hierdoor moeten organisaties in sterk gereguleerde sectoren een oplossing bieden die voldoet aan Europese soevereiniteitseisen en gebruikmaakt van geavanceerde AI-mogelijkheden voor cybersecurity.

De implementatie komt nadat AWS vorige week de AWS European Sovereign Cloud algemeen beschikbaar heeft gemaakt. Die nieuwe cloudregio is volledig gescheiden van bestaande AWS-infrastructuur en wordt uitsluitend beheerd door EU-inwoners. Voor overheden, defensie en aanbieders van kritieke infrastructuur moet dit de mogelijkheid bieden om cloudtechnologie in te zetten zonder concessies te doen aan digitale soevereiniteit.

Trend Vision One profiteert van de volledige capaciteit van de AWS European Sovereign Cloud. Het platform biedt uniform beheer van cyberrisico’s, security en gelaagde bescherming. Tegelijkertijd voldoet het aan strenge soevereiniteits- en compliancevereisten. Alle cybersecuritymogelijkheden blijven beschikbaar, waaronder Extended Detection and Response (XDR), Agentic Security Orchestration, Automation and Response (Agentic SOAR) en correlatie van dreigingsinformatie.

Toegang tot AI-security binnen Europese kaders

De AWS European Sovereign Cloud opereert onafhankelijk van andere AWS-regio’s. De infrastructuur bevindt zich volledig binnen de EU. Daarbij krijgen klanten wel toegang tot het volledige AWS-serviceportfolio, inclusief beveiliging, beschikbaarheid, prestaties en innovaties zoals het AWS Nitro System. Dit systeem voorkomt dat zelfs AWS-personeel bij klantdata kan komen.

“Cyberdreigingen worden steeds geavanceerder. Organisaties hebben daardoor behoefte aan alomvattende cybersecuritydekking. Tegelijkertijd worstelen veel organisaties – met name in sterk gereguleerde sectoren – met zakelijke druk en strikte soevereiniteitsvereisten”, stelt Marc Schiener, Technical Director Europe bij Trend Micro.

Door Trend Vision One te implementeren op de AWS European Sovereign Cloud krijgen klanten toegang tot AI-gestuurde, proactieve cybersecuritymogelijkheden. De samenwerking tussen Trend Micro en AWS bestaat al meer dan tien jaar.

Soevereiniteit zonder functionaliteitsverlies

Voor organisaties in Europa speelt digitale soevereiniteit een steeds grotere rol. Wetgeving en geopolitieke ontwikkelingen dwingen bedrijven om controle te houden over waar data staat en wie erbij kan. De AWS European Sovereign Cloud moet hier antwoord op geven. Maar volgens AWS gaat soevereiniteit verder dan alleen data storage: het combineert technische, contractuele en organisatorische maatregelen.

Trend Micro ziet kansen in deze ontwikkeling. Het platform krijgt alle mogelijkheden die het in andere regio’s ook heeft, maar dan binnen een framework dat voldoet aan Europese eisen. De implementatie ondersteunt organisaties die te maken hebben met regelgeving als NIS2, DORA en andere compliance-vereisten.