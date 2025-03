CTRL+ALT+INVEST steekt 800.000 euro in startup Attic Security

Venture capital-bedrijf CTRL+ALT+INVEST investeert €800.000 in Attic Security, een security-startup gericht op het mkb. Met deze financiering wil Attic Security zijn activiteiten opschalen en een breder klantenbestand bedienen dat zelf geen expert meer hoeft te worden in cybersecurity.

Mkb’ers hebben doorgaans geen bandbreedte voor een uitgebreide security-aanpak. Dit wordt met de dag penibeler, aangezien cyberaanvallers juist kunnen opschalen om steeds meer doelwitten aan te pakken. Attic Security speelt in op dit gebrek aan expertise in met een gebruiksvriendelijk platform dat zonder grote interne teams of complexe integraties kan worden ingezet.

Oplossing voor kritieke marktbehoefte

Attic Security onderscheidt zich door een cyberbeveiligingsplatform te bieden dat specifiek is ontworpen voor het mkb. Het platform verbetert de visibility, security en het risicobeheer voor organisaties die niet over uitgebreide interne capaciteiten beschikken om zich tegen cyberdreigingen te verdedigen.

Pieter Jansen, Managing Partner bij CTRL+ALT+INVEST, benadrukt het belang van deze oplossing: “Attic Security biedt een uniek aanbod dat een bekend probleem voor het mkb oplost. Veel van deze organisaties hebben moeite met het implementeren en onderhouden van effectieve cyberbeveiliging door beperkte expertise en middelen.”

De schaalbaarheid van het platform is volgens Jansen een cruciale eigenschap in een tijd van grote tekorten aan cybersecurity-talent. De dienst kan binnen enkele minuten worden geactiveerd en integreert met Microsoft 365 en andere cloudservices om hardening en monitoring te bieden.

Groeiende behoefte aan cybersecurity in het mkb

Hoge securityvereisten komen niet alleen vanuit het mkb zelf. Ook wetgeving zet de duimschroeven op dit gebied aan. Onderzoek toont aan dat het mkb verdeeld is over de voordelen van Europese cybersecuritywetgeving, maar wel erkent dat investeringen in naleving de moeite waard zijn. In Nederland is slechts de helft van de mkb’ers overtuigd dat deze wetgeving een concurrentievoordeel oplevert, terwijl dit in andere Europese landen 75 procent is.

Tegelijkertijd verhogen bedrijven in verschillende sectoren hun investeringen in cybersecurity vanwege toenemende risico’s. De energiesector ziet cybersecurity bijvoorbeeld als het grootste risico voor hun bedrijfsvoering, met twee derde van de professionals die verwacht dit jaar meer te investeren in beveiligingsmaatregelen.

Toekomstplannen

Erik Remmelzwaal, CEO van Attic Security, toont zich enthousiast over de samenwerking: “We zijn ontzettend blij om samen te werken met CTRL+ALT+INVEST. Hun diepgaande branchekennis en strategische netwerk vormen een uitzonderlijke basis om ons te helpen onze groei op te schalen en te versnellen.”

Met de financiering van €800.000 wil Attic Security zijn marketing-, verkoop- en wervingsinspanningen uitbreiden. Het doel is om het platform te verbeteren, het team uit te breiden en cybersecurityoplossingen met een grote impact aan een breder publiek te leveren, met name binnen de Europese markt.

Luister ook onze recente Techzine Talks over cybersecurity voor het mkb: