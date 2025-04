Riverbed versnelt oplossen van problemen met AI

Riverbed breidt zijn platform uit met AI-functionaliteiten. Het bedrijf introduceert een combinatie van Generative, Predictive en Agentic AI naast nieuwe data observability modules. De vernieuwingen focussen op het voorspellen van IT-problemen voordat ze gebruikers beïnvloeden en het vereenvoudigen van troubleshooting via AI.

Het nieuwe AI-aanbod is gebouwd op de ervaring die Riverbed heeft opgedaan met meer dan 64 miljoen AI-remediaties bij klanten. Deze innovaties maken het mogelijk om van reactieve naar voorspellende IT-operaties te gaan.

Centraal in de aankondiging staat de toevoeging van drie AI-varianten. Riverbed IQ Assist gebruikt Generative AI voor directe, contextrijke inzichten zonder lange chatbot-gesprekken. Het systeem toont grafisch de bron van problemen en stelt oplossingen voor.

De tweede vernieuwing is Riverbed Predictive AI, welke real-time en historische telemetrie analyseert om problemen vroegtijdig te detecteren. Het fungeert als een vroegtijdig waarschuwingssysteem voor het voorkomen van verstoringen.

Tot slot introduceert Riverbed Agentic AI, dat automatisering biedt zonder codeervereisten. Het stelt teams in staat om via drag-and-drop intelligente, taakspecifieke AI-agents in workflows te integreren.

Verbetering datacollectie en observability

Naast de AI-capaciteiten lanceert Riverbed drie nieuwe datacollectie-modules via de Riverbed Unified Agent. De Unified Communications (UC) Module levert real-time analytics voor de platforms Microsoft Teams, Zoom en WebEx.

De NPM+ Packet Capture Module biedt netwerkdiagnostiek voor endpoints, met ondersteuning voor packet capture op Windows, macOS en Linux-systemen. Het is specifiek ontworpen voor Zero Trust-omgevingen.

De derde toevoeging, Aternity for Intel Thunderbolt en Wi-Fi, biedt visibility over het gehele Intel connected ecosysteem. Deze module wordt aangedreven door de Intel Connectivity Analytics SDK.

