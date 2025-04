CultureAI lanceert framework voor mensgerichte cyberdreigingen

CultureAI heeft een nieuw human threat framework gelanceerd dat securityprofessionals helpt bij het verdedigen van de menselijke perimeter. Het framework biedt inzicht in hoe aanvallers menselijke kwetsbaarheden misbruiken en stelt organisaties in staat om proactieve maatregelen te nemen.

Het nieuwe CultureAI Human Threat Map biedt organisaties gedetailleerd inzicht in uiteenlopende cyberdreigingen. Met dit framework kunnen securityteams, CISO’s en risicoprofessionals een intelligente en adaptieve beveiligingsstrategie opbouwen die specifiek gericht is op menselijke risicofactoren.

MITRE-stijl indeling voor dreigingen

Het Human Threat Map dekt meer dan 80 dreigingstypen en ruim 100 risicovolle gebruikersgedragingen. De kaart is opgebouwd in een MITRE-stijl layout en ingedeeld in negen categorieën: Recon, Initial Access, Persistence, Defence Evasion, Credential Access, Discovery, Collection en Impact.

Securityteams kunnen daarnaast kiezen voor een weergave die dreigingen organiseert in specifieke securitydomeinen zoals identiteit, MFA, phishing, data security en kunstmatige intelligentie. Elke dreiging op de kaart heeft een eigen tegel met een overzicht, voorbeelden en de menselijke gedragingen die het risico vergroten.

Praktische toepassing

Met het Human Threat Map kunnen organisaties een drievoudige aanpak volgen: eerst bekende dreigingen identificeren door een incident te herleiden naar de bijbehorende dreigingscategorie, vervolgens het risicovolle menselijke gedrag dat dit mogelijk maakte begrijpen en tot slot gerichte interventies implementeren via Human Risk Management platforms zoals CultureAI.

De continue zichtbaarheid en bruikbare inzichten die het framework biedt, stellen organisaties in staat een sterkere, meer veerkrachtige verdediging op te bouwen voor het steeds veranderende dreigingslandschap van vandaag.

