Mimecast neemt Elevate Security over. De overname moet een gunstig effect hebben op de cybersecurity-oplossingen waarin de mensen centraal staan.

Een menselijke fout of een seconde onoplettendheid blijft een belangrijke piste waarlangs hackers zichzelf proberen binnen te dringen in de digitale omgeving van een bedrijf. Daarom is het belangrijk om de cybersecurity niet alleen digitaal te laten plaatsvinden. Een nieuwe technologie staat of valt maar al te vaak bij de adoptie ervan en ook het bewustzijn van de werknemers omtrent cyberrisico’s verdient blijvend aandacht.

Aanvulling op eigen aanbod

Mimecast wil die boodschap breder uitdragen en neemt daarvoor Elevate Security over. Afhankelijk van de inzet in security awareness van de organisatie, kan de mens ook net een belangrijk onderdeel zijn van de verdediging tegen cybercriminelen, weet het bedrijf. Inzetten op security awareness is in dit tijdperk bovendien belangrijker dan ooit: “Mensen, communicatie en data vormen de kern van elke organisatie en kunstmatige intelligentie heeft het vermogen van cybercriminelen om deze essentiële elementen voor hun eigen gewin te exploiteren versneld”, zegt David Raissipour, Chief Technology en Product Officer bij Mimecast.

Terwijl Mimecast voornamelijk inzet op e-maildiensten en de bijbehorende bescherming ervan, zet Elevate Security zichzelf volledig in op het vlak van human risk management-oplossingen. Die oplossingen zijn zeer handig voor bescherming tegen bijvoorbeeld phishing. Zo kan het product van Elevate Security risicovol gedrag identificeren, zoals klikken op een link in een e-mail van een vreemde afzender, waarna Mimecast zijn aanbod van awareness trainingen kan aanbieden aan de persoon die het gedrag stelde.

Door de overname komen de bestaande klanten van Elevate Security in het onmiddellijk beheer van Mimecast. Klanten van Mimecast mogen de eerste integraties binnenkort al verwachten. Over de overname zijn geen financiële details bekend.