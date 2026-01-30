Cisco lanceert agentic security tools voor autonome AI security

Cisco Foundation AI krijgt nieuwe agentic security-tools die bedrijven moeten helpen autonome AI-systemen te beveiligen. Het gaat om Foundation-sec-8B-Reasoning, een reasoning model voor cybersecurity, een adaptief AI-zoekframework en de een open source threat hunting assistent PEAK. De tools bieden transparantie en houden mensen in de besluitvorming betrokken.

Foundation-sec-8B-Reasoning is een open-weight reasoning model voor cybersecurity use cases. Het model is geoptimaliseerd voor multistep security-analyse, inclusief threat modeling, attack path analysis en incident investigation.

Het model produceert expliciete redeneertraces waarmee analisten kunnen begrijpen hoe conclusies worden bereikt. Dit ondersteunt validatie, vertrouwen en regelgevingsvereisten in high-impact security-omgevingen. De focus op transparantie is cruciaal. Organisaties moeten immers kunnen uitleggen hoe AI-systemen tot securitybeslissingen komen.

Adaptief zoekframework en threat hunting assistent

Cisco introduceert ook het Adaptive AI Search Framework, een reasoning-gedreven informatie-ophaalsysteem dat verder gaat dan statische query-gebaseerde zoekopdrachten. Het framework stelt AI-modellen in staat hun zoekstrategieën iteratief te verfijnen naarmate nieuwe informatie opduikt, vergelijkbaar met hoe een menselijke security-expert zou werken.

De derde release is PEAK Threat Hunting Assistant, een open-source agentic AI-assistent gericht op het automatiseren van threat hunting voorbereiding. Het laat AI-agents samenwerken om threat actors en technieken te onderzoeken, interne securitydata te analyseren en aangepaste, stapsgewijze threat hunt plannen te genereren. Cisco Foundation AI benadrukt dat PEAK mensen in de loop houdt, zodat securityteams de controle behouden over beslissingen, modellen en datatoegang.

