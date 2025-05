Russische hackers vallen Corendon en Arriva aan

Reisorganisatie Corendon en vervoerder Arriva zijn slachtoffer van Russische DDoS-aanvallen. De hackers, die zich verenigen onder de naam NoName, lijken te verwijzen naar Nederlandse hulp aan Oekraïne als reden voor de digitale aanvallen.

De aanvallen volgen kort op eerdere acties die Nederlandse provincies en gemeenten troffen. De hackers lieten weten dat het “weer eens tijd was om Nederland te bezoeken” met de toevoeging “om jullie eraan te herinneren wat er gebeurt als je Kiev helpt”. Daarmee verwijzen de cybercriminelen openlijk naar hun pro-Russische motieven.

Lijst met doelwitten

Voor Corendon kwam de aanval enigszins onverwacht. De touroperator zag zijn website vanaf 8 uur ’s ochtends platliggen, waardoor klanten enkele uren niet konden boeken. Na enkele uren was de situatie onder controle. De reisorganisatie geeft aan dat het inchecken van passagiers en de service op bestemmingen niet in gevaar is gekomen. De reisorganisatie stelt dat het gissen blijft naar de motieven, omdat een uitleg ontbreekt.

Bij Arriva had men de aanval al zien aankomen. Er circuleert namelijk een lijst met Nederlandse bedrijven die systematisch worden aangevallen. Een woordvoerster van de vervoerder bevestigt aan de Telegraaf dat de website beperkt beschikbaar was. Opvallend is dat de hackers hun doelwitten in alfabetische volgorde lijken af te werken.

