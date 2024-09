NinjaOne gaat MSP’s ondersteunen via Warranty Tracking

Managed Services Providers kunnen rekenen op gratis Warranty Tracking en een nieuwe documentatiedienst.

NinjaOne biedt een breed platform voor endpointmanagement. MSP’s spelen een belangrijke rol in het naar de markt brengen van het platform. Zij gebruiken het RMM-onderdeel (Remote Monitoring and Management) voor het automatiseren van IT-beheer en regelen via het platform de back-ups van kritieke klantgegevens. Om deze MSP’s beter van dienst te zijn, voert NinjaOne voortdurend gesprekken met hen. Uit deze gesprekken ontstaan innovaties.

Vandaag resulteert dit in de introductie van Warranty Tracking. Hiermee biedt NinjaOne een optie om het beheer en het bijhouden van garantie-informatie van apparaten te automatiseren. Zo moet verstoring bij een bedrijf door vervanging of nieuwe garanties vóór het verlopen van de garantie verleden tijd worden. Volgens cijfers van het endpoint management-bedrijf zijn het tracken en beheren van de apparaatlevenscyclus (17 procent) en de mogelijkheid om omzet te genereren via garantietracking (10 procent) belangrijke wensen van bedrijven.

Naast Warranty Tracking introduceert NinjaOne de Documentation-tool. Deze tool centraliseert essentiële documentatie over de infrastructuur, zoals kennis over processen, apparaten, gebruikers en beveiliging. Voor MSP’s is het cruciaal om deze documentatie goed bij te houden. Wanneer er bijvoorbeeld een nieuwe technische medewerker bij de MSP in dienst treedt, kan die direct toegang krijgen tot cruciale informatie over de infrastructuur van een klant.

Warranty Tracking bevindt zich momenteel in de bètafase. Ook de Documentation-tool is per direct beschikbaar.

