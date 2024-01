De nieuwe dienst moet ervoor zorgen dat bedrijven minder cyberrisico’s lopen. Ook belooft het de complexiteit van traditionele SD-WAN te verminderen. Hiervoor wordt tegelijk de Zero Trust SD-WAN-oplossing geïntroduceerd.

Zscaler past op zijn nieuwe producten een zero-trust architectuur toe. Hierdoor wordt alles wat verbinding probeert te maken met een netwerk en systemen eerst geverifieerd. Policies bepalen of een gebruiker of apparaat daadwerkelijk toegang krijgt. Zscaler ziet namelijk aanzienlijke problemen bij traditionele netwerk- en firewallarchitecturen. Ze “introduceren risico en complexiteit en maken laterale beweging mogelijk”, om de woorden van Zscaler aan te houden. Cybercriminelen maken hier misbruik van bij het uitvoeren van ransomware-aanvallen.

Het nieuwe product is gebaseerd op de Zero Trust Exchange van Zscaler. Dit platform beschermt personeel, klanten en partners. Daarnaast beschikt het over securitymechanismen om serververkeer te beschermen. Het platform maakt gebruik van een AI-engine om voortdurend de risico’s voor gebruikers en apparaten te beoordelen.

Zero Trust SASE

Zero Trust SASE combineert een Security Service Edge-platform met de Zero Trust SD-WAN-oplossing. Hierdoor zouden alle locaties en gebruikers beschermd moeten zijn. Zero Trust SD-WAN zorgt voor veilige inkomende en uitgaande zero-trust connectiviteit. Zscaler geeft aan dat hiervoor geen routingcomplexiteit komt kijken. Bovendien zijn aanvullende firewalls niet nodig, en hoeven bedrijven geen aparte policies voor locaties en gebruikers in te stellen.

Organisaties verbinden gebruikers en apparaten met apps via een proxy. Vervolgens past men artificial intelligence toe voor het detecteren van cyberdreigingen en het beschermen van data. Het platform vertrouwt op firewall as a service (FWaaS), secure web gateway, cloud access security broker (CASB) en data loss prevention (DLP).