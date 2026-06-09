OpenAI zet officiële stap voor beursgang

OpenAI heeft een vertrouwelijk S-1-document ingediend bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Daarmee zet het bedrijf achter ChatGPT een formele stap richting een beursnotering. Een concrete datum is nog niet vastgesteld, maar een IPO met een waardering tot 1 biljoen dollar behoort tot de mogelijkheden.

OpenAI kondigde de indiening maandag zelf aan. Omvang en voorwaarden zijn niet bekendgemaakt. “Het kan nog even duren, want er zijn dingen die we willen doen die waarschijnlijk makkelijker zijn als privébedrijf”, aldus OpenAI in een officiële verklaring.

Eerder berichtte Techzine al over de eerste stap richting een beursgang, waarbij werd samengewerkt met Goldman Sachs en Morgan Stanley.

Waardering tot een biljoen dollar

Reuters stelt dat OpenAI mikt op een waardering van maximaal 1 biljoen dollar bij een beursintroductie die al zo vroeg als september dit jaar zou kunnen plaatsvinden. Dat zou het tot een van de grootste tech-IPO’s ooit maken. Eerder dit jaar haalde het bedrijf 110 miljard dollar op bij een waardering van 840 miljard dollar, met investeerders als SoftBank, Amazon en Nvidia. ChatGPT telt inmiddels meer dan 900 miljoen wekelijkse actieve gebruikers en meer dan 50 miljoen betaalde abonnees.

Financieel groeit OpenAI snel: maandelijks genereert het bedrijf 2 miljard dollar aan omzet. Winstgevendheid laat echter nog op zich wachten. Volgens een bron van Reuters verwacht OpenAI pas in 2030 winstgevend te zijn.

OpenAI is niet de enige AI-speler die richting de beurs koerst. Concurrent Anthropic diende op 1 juni vertrouwelijk een IPO-aanvraag in, weken na het ophalen van 65 miljard dollar bij een waardering van 965 miljard dollar. Op voorspellingsmarkten verwachtte de meerderheid juist dat OpenAI eerder zou indienen dan Anthropic. Ook SpaceX van Elon Musk bereidt een beursgang voor, gericht op een waardering van 1,75 biljoen dollar.