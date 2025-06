Pro-Russische hackersgroep claimt aanval op Nederlandse overheidssites

Een cyberaanval verstoorde maandag de dienst waarmee gemeenten en provincies officiële documenten publiceren. Pagina’s met raads- en Statenstukken van provincies en gemeenten werden moeilijk bereikbaar door de aanval op NotuBiz.

De timing van de verstoring is opvallend. Den Haag is deze week gaststad van de jaarlijkse NAVO-top. In de aanloop naar de top waarschuwden autoriteiten al voor mogelijke cyberaanvallen.

Via hun Telegram-kanaal claimt de pro-Russische hackersgroep NoName05716 de aanval. Deze groep voert vaker aanvallen uit op websites in landen die Oekraïne steunen. De claim is echter nog niet geverifieerd door officiële bronnen.

Landelijke impact

De verstoring trof onder meer de provincies Zuid-Holland en Overijssel en gemeenten als Den Haag, Den Bosch en Delft. Den Haag meldt dat meerdere leveranciers grote hoeveelheden netwerkverkeer merken richting hun systemen. De gemeente spreekt van een landelijk beeld waarbij verschillende domeinen beperkt of niet bereikbaar zijn.

NotuBiz bevestigt dat het netwerkverkeer richting hun systemen is toegenomen. “Op dit moment ondervinden wij hinder van een grote hoeveelheid netwerkverkeer richting onze systemen,” aldus het bedrijf. De firewall weerhoudt het inkomende verkeer, wat resulteert in lange laadtijden voor gebruikers. Of het gaat om een DDoS-aanval, wil het bedrijf nog niet zeggen.

De verstoring toont hoe kwetsbaar digitale overheidsinfrastructuur is voor cyberaanvallen. Hoewel de firewall van NotuBiz het verkeer tegenhield, leidde de aanval tot praktische problemen voor burgers die toegang wilden tot officiële documenten.

