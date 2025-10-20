Probleem in DNS-systeem veroorzaakte AWS-storing

Update, 14u12, door Laura Herijgers: AWS meldt de storing grotendeels verholpen te hebben. ‘Vrijwel alle diensten functioneren opnieuw normaal’, meldt het bedrijf op de statuspagina. AWS Lambda blijft voorlopig wel gevolgen ondervinden van de storing.

De oorzaak bleek te liggen bij een storing in het DNS-systeem dat verantwoordelijk is voor de vertaling van domeinnamen naar IP-adressen. Door de fout konden bepaalde API’s, waaronder die van Amazon DynamoDB, tijdelijk niet worden bereikt. Dit leidde tot verhoogde foutpercentages en vertragingen in meerdere AWS-diensten. Op de statuspagina is te lezen dat de “onderliggende DNS-problemen volledig zijn opgelost.”

De opstart van AWS Lambda neemt iets meer tijd in beslag doordat het nog een achterstand heeft weg te werken. Het bedrijf is hier verder nog aan het werken om de vertragingen in de SQS-polling van Lambda te verwerken. Organization Policy Updates is door de afhankelijkheid van deze functionaliteit nog niet volledig hersteld. Anderen gebonden diensten lopen tegen dezelfde problemen aan.

Origineel, 11u20: Een grootschalige storing bij Amazon Web Services (AWS) treft maandagochtend tientallen websites, banken en apps wereldwijd.

Amazon geeft op zijn statuspage toe dat er sprake is van “verhoogde foutpercentages” en vertragingen bij meerdere AWS-diensten. Amazon werkt aan het oplossen van de problemen, maar heeft nog geen specifieke tijdlijn gegeven voor volledig herstel. Het bedrijf heeft eerder soortgelijke storingen ervaren, waarbij herstel meestal binnen enkele uren plaatsvond.

Het probleem zou zich voordoen in US-East-1, maar wereldwijd zijn verschillende diensten onbeschikbaar. Op de website Allestoringen en social media stromen meldingen binnen. De storing laat zien hoe cruciaal AWS is. Wanneer deze infrastructuur uitvalt, heeft dit een domino-effect op duizenden andere diensten.

Welke diensten zijn getroffen?

De lijst van getroffen diensten is aanzienlijk. Amazon-producten zijn offline, inclusief Prime Video, Amazon Music en de hoofdwebsite. Ook banken als Bank of Scotland, Halifax en Lloyds Bank ondervinden problemen. Zakelijke tools als Slack, Jira en Zoom zijn eveneens getroffen.

Gamers krijgen te maken met uitval van PlayStation Network, Fortnite, Roblox en Pokemon Go. Ook populaire apps als Snapchat, Duolingo en MyFitnessPal functioneren niet naar behoren. Zelfs overheidsdiensten in sommige landen zijn offline.

De problemen variëren per regio, waarbij vooral de Verenigde Staten zwaar getroffen zijn. Gebruikers in Europa melden minder problemen, hoewel ook hier enkele diensten traag reageren.

Tip: AMS-IX ondervindt last van storing