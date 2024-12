De wegen scheiden tussen Broadcom en Ingram Micro, VMware in de ijskast

Een deal tussen Ingram Micro en Broadcom blijkt niet mogelijk. Hoewel de IT-distributeur nog wel VMware levert in sommige regio’s, stapt het elders er vanaf 2025 vanaf.

“We zijn er niet in geslaagd een overeenkomst te bereiken met Broadcom die onze klanten zou helpen de beste technologische resultaten te leveren, nu en in de toekomst, en die tegelijkertijd een passend aandeelhoudersrendement zou opleveren”, aldus Ingram Micro in een statement gedeeld met The Register.

Aderlating

Voor Broadcom, dat 500 VMware-klanten direct gaat bedienen, is de keuze van Ingram Micro een aderlating. Immers werkt de distributeur met 161.000 klanten en heeft het relaties met 1.500 vendoren om ze te voorzien. Partners van Ingram Micro die op geen andere manier VMware aanbieden, zullen snel een andere partner hiervoor moeten vinden of stoppen met dat aanbod.

Of dat al te erg is voor de klanten zelf, valt te betwijfelen. Klaarblijkelijk laat de support van Ingram Micro voor VMware-oplossingen aardig wat steken vallen, zoals op online fora te lezen is. The Register merkt terecht op dat de publieke aard van deze relatiebreuk extra pijnlijk is. De onmogelijkheid van een rendabele deal heeft Ingram Micro tot een officieel statement gedreven, terwijl er bij dergelijke distributeurs regelmatig stilletjes afscheid wordt genomen van vendoren.

Toch gaat het goed met VMware by Broadcom

Hoe dan ook zal Broadcom overwegend tevreden zijn met VMware sinds het eind 2023 de overname afrondde. Zo bleek recent dat het bedrijf meer verdient aan VMware by Broadcom dan het aanvankelijk had verwacht. De uitgaven zijn intussen tevens aanzienlijk afgenomen: van 2,4 miljard dollar per kwartaal naar 1,2 miljard dollar. Zo gek is dat nu ook weer niet, aangezien er ontslagrondes en talloze opsplitsingen hebben plaatsgevonden sinds Broadcom-CEO Hock Tan de scepter zwaait bij VMware.

