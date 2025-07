Datadog zou Upwind Security over willen nemen voor 1 miljard dollar

Upwind Security bestaat nog niet zo heel lang. Het werd eind 2022 pas opgericht. Toch zou het nu al verkocht kunnen worden. Volgens Israëlische nieuwsbronnen zou Datadog er 1 miljard dollar voor overhebben.

Upwind Security heeft een behoorlijk uitdagende markt gekozen om actief in te zijn. CNAPP, oftewel Cloud-Native Application Protection Platforms zijn nogal populair momenteel. Zo werd Wiz recent nog door Alphabet (Google) gekocht voor een slordige 32 miljard dollar. Sinds de oprichting (en daarvoor ook al in stealth) haalde Upwind Security inmiddels al 180 miljoen dollar aan investeringen op.

Is Datadog in de markt voor Upwind Security?

Nu zou er dus sprake van zijn dat Datadog in gesprek is met Upwind Security om het bedrijf over te nemen. Het zou daar 1 miljard dollar voor overhebben, aldus CTech.

CTech slingert met enige regelmaat geruchten de wereld in waarvoor de basis wat ons betreft tamelijk magertjes is. Zo publiceerde het gisteren nog een verhaal dat Palo Alto Networks in de markt zou zijn om SentinelOne te kopen. Er werden ‘bronnen uit de industrie’ aangehaald, een tamelijk vage term. Tegen CNBC heeft Palo Alto Networks inmiddels al laten weten dat er geen sprake is van deze overname.

Aan de andere kant, de overname van Wiz door Alphabet had CTech als eerste in de gaten, voor zover wij dat hebben kunnen vaststellen. Dus het zit er zeker niet altijd naast. In het geval van Upwind Security dat door Datadog gekocht zou worden, zijn we geneigd om de bron te geloven. Er wordt niet gespeculeerd, maar definitief gezegd dat er gesprekken gaande zijn.

Snelle exit voor oprichters Upwind Security

De oprichters van Upwind Security zien we er gezien hun eerdere activiteiten daarnaast ook wel voor aan om actief richting een exit te gaan met hun bedrijf. Ze verkochten eerder al Spot.io aan NetApp voor 450 miljoen dollar. Het is duidelijk dat we hier te maken hebben met zogeheten serial entrepreneurs, die snel veel geld willen verdienen aan een nieuw bedrijf. Dat lukt op deze manier aardig, mogen we wel zeggen.

Of dit soort snelle exits het beste resultaat oplevert voor uiteindelijke klant, is uiteraard de vraag. De klanten die de moed hadden om met een nieuwe speler in zee te gaan, worden nu vrij snel daarna geconfronteerd met een overname. En iedereen weet, overnames gaan altijd gepaard met veranderingen.

Logische overname

Maar goed, als de overname daadwerkelijk doorgaat, is het wel een vrij logische voor Datadog. Dat bedrijf houdt zich vrijwel uitsluitend bezig met cloud monitoring en is (bij ons in ieder geval) vooral bekend van de Cloud SIEM die het aanbiedt. Dan is de koppeling met een CNAPP een tamelijk logische. Datadog kan op deze manier het cloudsecurity-aanbod goed uitbreiden. SIEM en CNAPP bewegen overal meer naar elkaar toe, bij alle aanbieders van cybersecurity-oplossingen. Dat zou Datadog met deze overname kunnen bewerkstelligen.

