Wat zijn Google’s plannen met cloudbeveiliger Wiz?

Wiz komt officieel in de handen van Alphabet. Het bedrijf achter Google vindt dit bedrijf interessant om de eigen cloud-activiteiten te versterken, met name nu cloud computing een steeds prominentere positie inneemt op de agenda’s van bedrijven. In welke vorm zal Wiz onder het beleid van Google blijven bestaan?

De overname van Wiz door Alphabet is in razendsnel tempo gegaan van gerucht naar waarheid. In de loop van 18 maart kondigde de partijen de overname officieel aan, in bericht– en video-formaat. Voor Alphabet is het een kleine moeite, gezien het hier gaat om de grootste overname die het bedrijf tot nu toe heeft gedaan. Een bedrag van 32 miljard dollar werd op de cloudsecurity-speler Wiz geplakt.

In de verdere details en de eerdere onderhandelingen die in 2024 al werden opgezet en weer stopgezet, gaan we in deze blog niet duiken. Daar kan je ons artikel van vroeger op 18 maart voor raadplegen. Hier geven we een overzicht van wat de overname (mogelijks) betekent voor de betrokken partijen, maar ook voor de bredere cloudmarkt en de klanten.

Inhalen in cloud computing-markt

“Zoals je weet is cloud computing een groeiende markt. We hebben met Google Cloud steeds meer klanten en de divisie maakt winst”, vertelt Google-CEO Sundar Pichai. Hij stelt zichzelf dan ook de vraag die bij meer mensen zal spelen: “Waarom gaat de overname dan nu door?”

Het belang van cloud computing groeit in organisaties. Organisaties hebben vaak zeker een deel van hun onderneming in de cloud staan. Cloud-native is alleen niet inherent veilig. Een voorbeeld daarvan is Kubernetes dat zelf geen secure by default-ontwerp heeft. Inmiddels is de markt wel volwasen genoeg om security-standaarden te verzinnen. Doordat het securitylandschap altijd voor nieuwe en grotere uitdagingen komt te staan, kunnen organisaties er simpelweg niet omheen.

Wiz is slechts één van de spelers in het grote veld. Het bedrijf vliegt cloudbeveiliging aan met een mix van security en development. De oplossingen van het bedrijf zijn zo bedacht dat ze beide teams betrekken. “Want cloudbeveiliging werkt alleen als iedereen in de organisatie meewerkt”, stelt Wiz-CEO Assaf Rappaport. Het portfolio voor de moderne cloud heeft Wiz in drie delen gesplitst: Wiz Code, Wiz Cloud en Wiz Defend. Het platform voert proactieve monitoring van de cloudomgevingen uit en blokkeert zaken die niet pluis lijken. “Wiz geeft ontwikkelaars ook de middelen om apps en code te beveiligen voor de uitrol”, voegt de CEO nog toe. Dat punt is belangrijk voor de samenkomst van ontwikkelaars met security-teams.

Wiz: een snelle groeier

De strategie van Wiz heeft zich zeer succesvol bewezen. Vorig jaar toonde Alphabet al interesse in de cloudbeveiliger en bleef het bedrijf niet uit de verslaggeving te weren. Dit heeft het bedrijf gesteund om zijn positie zelf nog te versterken door middel van overnames. In 2025 kocht het bedrijf in december Raftt en in april Gem Security. Ook haalde het in mei daarbovenop een miljard dollar op. Nadat het zijn eigen aanbod wat had aangedikt, komt het nu zelf in handen van een grotere vis bij Alphabet.

Klanten van Wiz zijn onder andere Microsoft en Amazon, wat aangeeft dat er veel vertrouwen is vanuit de cloud-markt. De Wiz-producten zijn niet verbonden aan één type cloud en volgens Rappaport stimuleert dat de sterke positie waarin het bedrijf zich vandaag de dag bevindt. Voor veel bedrijven is hun cloudomgeving namelijk niet bepaald door de diensten van één aanbieder, maar wordt er voornamelijk voor een mix bijvoorbeeld AWS en Microsoft Azure geopteerd.

De succesingrediënten van Wiz lijken in eerste instantie perfect aan te sluiten bij het DNA van Google Cloud. Thomas Kurian, hoofd van Google’s clouddivisie, vertelt dat dit deels bestaat uit het bouwen van producten waarin security de vaste kern is. Voor een ander deel zit de multi-cloud diep in de wortels van Google Cloud. De partijen zijn in de overname dan ook overeengekomen dat de multi-cloud aanpak van Wiz moet blijven bestaan. “Wiz zal blijvend ondersteuning verlenen aan alle cloud-omgevingen, on-premises-omgevingen en SaaS-applicaties. Verder zal het toegewijd blijven aan de industrie standaarden en aan de open-source-gemeenschap.”

Toch kan de overname door Alphabet stevig wat impact hebben op het klantenbestand. Het is zeker mogelijk dat Microsoft en Amazon hun contracten opzeggen omdat het nu in handen komt van het bedrijf dat ook concurrent Google Cloud beheerst. Google Cloud van zijn kant moet nog stevig groeien en kan zijn positie in de cloudmarkt bijna onmogelijk krijgen op het niveau van Microsoft en Amazon. Door deze overname gaat de cloudbeveiliging van het bedrijf in ieder geval gaat stevig omhoog, het wint daarmee ineens enorme stappen in het veld van cloud computing. Daarnaast gaan concurrenten mogelijks naar een andere aanbieder zoeken, die waarschijnlijk niet op het niveau van Wiz zal zijn. De positie van Google Cloud in de bredere markt zal de overname dus ongetwijfeld ten goede komen.

Voordelen voor klanten

Pichai ziet dat het aanbod van Google Cloud al redelijk goed is uitgedijd en mee is met de meest recente technologische ontwikkelingen. “Google Cloud brengt de infrastructuur, diepe AI-expertise en een grondige basis van security innovaties.”

De toevoeging van Wiz kan dat aanbod alleen nog maar versterken. Klanten worden een beter beveiligde omgeving gewenst. Voor klanten zien de toekomstperspectieven er nog interessanter uit door de overname. Dit op prijsvlak want volgens de CEO kan de combinatie van beide bedrijven ervoor zorgen dat de prijs voor het beveiligen van de cloudomgeving daalt.

Kurian duikt in zijn uitleg in het toekomstige aanbod dat Google Cloud en Wiz samen kunnen brengen. Hij spreekt van een end-to-end-security platform waarin het aanbod dat Wiz al op poten had gezet voor security- en development-teams wordt aangeboden. Daar gooit Google Cloud zijn AI-tools tegenaan. Dit zodat de technologie de beveiliging kan versterken, maar ook om het security-team in bedrijven uit te breiden met AI-agents die door agentic AI-mogelijkheden steeds autonomer gaan werken. Zoals security-professionals ondertussen zullen kunnen dromen, brengt AI namelijk zowel kansen als uitdagingen voor de beveiliging van bedrijven.

Dit beeld gebruikt Thomas Kurian, hoofd van Google's clouddivisie, tijdens de openbare videopresentatie om het aankomende gezamenlijk aanbod van Google en Wiz toe te lichten.

Wiz onder Google

De toekomst voor Google Cloud en zijn klanten is door de overname van Wiz ongetwijfeld positief. Hoe het er voor de cloudbeveiliger op zijn beurt uitziet, is vandaag eigenlijk nog onduidelijk. De security-aanpak die Wiz hanteert waarin security- en development-teams worden samengebracht, blijft behouden en ook de multi-cloud strategie laat Google niet varen.

Alleen blijven er onduidelijkheden over de onafhankelijkheid van Wiz. Kurian geeft hier voorlopig over aan dat Wiz een onafhankelijk bedrijf blijft, maar vermeldt hier wel bij dat dit de situatie is zolang de deal nog niet definitief rond is. Eens de goedkeuring van de nodige Amerikaanse autoriteiten is ontvangen, kan die onafhankelijke positie opnieuw worden bekeken. Kurian zegt er voorlopig over dat er meer informatie zal volgen bij het afronden van de deal en daarna.