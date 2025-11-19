Adobe lijft marketingplatform Semrush in voor 1,9 miljard dollar

Adobe neemt Semrush over voor 1,9 miljard dollar. De maker van Photoshop en Acrobat wil zijn marketingaanbod uitbreiden met SEO- en AI-zoekmogelijkheden.

De overname moet Adobe helpen om bedrijven beter inzicht te geven in hun online zichtbaarheid. Adobe betaalt 12 dollar per aandeel, een premie van 77,5 procent ten opzichte van de slotkoers op dinsdag. Het aandeel Semrush steeg voordat de markt was geopend al met 55 procent, een logisch gevolg van het nieuws.

Het aandeel Adobe is dit jaar met meer dan 27 procent gedaald, meldt Reuters. Er is daardoor reden tot zorg. Beleggers willen dat het bedrijf AI-producten sneller aan de man brengt. De concurrentie neemt toe binnen het creatieve domein van Adobe, waar het lang een heerschappij over heeft. Adobe kondigde in oktober aan dat video- en fotobewerkingstools via chat bestuurbaar worden. Ook werkt het samen met OpenAI om gebruikers rechtstreeks via ChatGPT applicaties te laten bedienen. Tegelijkertijd zijn toegankelijke AI-tools zoals de beeldgeneratie via ChatGPT juist concurrenten voor Adobe’s professionele suite.

Waarom Semrush?

Semrush is een platform dat organisaties helpt met search engine optimization (SEO), social media en digitale advertenties. Het bedrijf heeft meer dan tien jaar ervaring in het optimaliseren van online vindbaarheid.

Met Semrush krijgt Adobe toegang tot GEO-expertise, waar de G (generative) de S (search) vervangt omdat het gaat om de vindbaarheid via GenAI-chatbots. Uit cijfers van Adobe Analytics blijkt dat het verkeer van generatieve AI-bronnen naar Amerikaanse retailsites in oktober met 1.200 procent steeg ten opzichte van een jaar eerder. Daarin lijkt het er nog niet op dat Google zich echt zorgen moet maken: eerstgenoemde behandelt 14 miljard zoekopdrachten per dag versus 66 miljoen zoekopdrachten van ChatGPT.

Generatieve AI-platforms zoals ChatGPT en Google’s Gemini veranderen desondanks op den duur hoe consumenten informatie zoeken. Merken moeten daarom investeren in zowel traditionele SEO als generative engine optimization (GEO). Wie dat niet doet, loopt op de lange termijn risico.

Complementaire oplossingen

Adobe Experience Manager (AEM), Adobe Analytics en de nieuw geïntroduceerde Adobe Brand Concierge pakken problemen aan voor merken die met AI aan de slag gaan. Samen met Semrush hoopt Adobe een complete oplossing te leveren die marketeers laat zien hoe hun merk verschijnt in eigen kanalen, large language models (LLM’s), traditionele zoekmachines en de rest van het web.

“Brand visibility wordt hervormd door generatieve AI, en merken die deze nieuwe kans niet aangrijpen, riskeren relevantie en omzet te verliezen,” zegt Anil Chakravarthy, president van Adobe’s Digital Experience Business.

De transactie moet in de eerste helft van 2026 worden afgerond. Dit hangt af van goedkeuring door toezichthouders en aandeelhouders van Semrush. Adobe heeft al toezeggingen van aandeelhouders die meer dan 75 procent van de stemrechten vertegenwoordigen.