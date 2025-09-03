OpenAI neemt Statsig over voor 1,1 miljard dollar

OpenAI neemt het Amerikaanse softwaretestbedrijf Statsig over in een aandelenruil ter waarde van ongeveer 1,1 miljard dollar. De acquisitie onderstreept de ambitie van het AI-bedrijf om zijn applicatiedivisie verder te versterken en sneller nieuwe producten te ontwikkelen.

Statsig is gespecialiseerd in A/B-testen, feature flagging en realtime besluitvorming. Veel innovatieve bedrijven gebruiken de oplossingen om software sneller en betrouwbaarder op de markt te brengen.

Het platform van Statsig speelde al een rol in de manier waarop OpenAI nieuwe functies uitrolt. Door de technologie in eigen huis te halen, wil OpenAI experimenten versnellen en de gebruikerservaring verbeteren. Statsig blijft vooralsnog zelfstandig opereren vanuit het hoofdkantoor in Seattle en blijft zijn bestaande klanten bedienen. Het team telt momenteel zo’n 155 medewerkers en verwacht begin 2026 te groeien naar bijna 200 werknemers.

Nieuwe CTO bij OpenAI

Met de overname krijgt oprichter en CEO Vijaye Raji een prominente rol binnen OpenAI. Hij wordt benoemd tot Chief Technology Officer van de divisie Applications en rapporteert in die functie aan Fidji Simo. Raji krijgt de leiding over product engineering van onder meer ChatGPT en Codex, inclusief de onderliggende infrastructuur en betrouwbaarheid.

Volgens Simo komt hij op een cruciaal moment binnen nu de modellen van OpenAI nieuwe manieren openen om toepassingen te bouwen. Zij ziet zijn ervaring bij Statsig en Meta als waardevol om onderzoeksdoorbraken sneller en veiliger om te zetten in praktische software.

De overname weerspiegelt de waardering van Statsig tijdens de laatste financieringsronde van 100 miljoen dollar in mei. Er is geen premie betaald bovenop die waardering, wat volgens investeerders aangeeft dat er vertrouwen is in de toekomstige groei van OpenAI. Soma Somasegar van Madrona Ventures, een vroege investeerder in Statsig, noemde de deal een logische stap en prees het bedrijf vanwege zijn hoge ontwikkelsnelheid en data-gedreven aanpak.

De afronding van de transactie is afhankelijk van de gebruikelijke goedkeuringen door toezichthouders.