HP IQ: zoveelste AI-assistent of echte meerwaarde voor werkplek van de toekomst?

HP toont deze week tijdens HP Imagine 2026 zoals gebruikelijk nieuwe hardware aan de wereldwijde pers. De meest in het oog springende aankondiging is wat ons betreft echter niet de nieuwste Qualcomm-gebaseerde HP EliteBook 6 G2q met maximaal 85 TOPS aan AI-rekenkracht. HP IQ is dat wel. HP IQ geeft een inkijkje in de visie van het bedrijf met betrekking tot het gebruik van AI op en tussen apparaten. Met andere woorden, het geeft al die zogeheten next-gen AI-pc’s die het eveneens aankondigt meer zin en impact op organisaties. Dit komt doordat het gebruikmaakt van een on-device AI-model van 20 miljard parameters. Is het echter ook iets nieuws of gewoon een zoveelste AI-assistent?

Op het eerste gezicht lijkt HP met de aankondiging van HP IQ een trend in de markt te volgen. Lenovo kondigde Qira aan tijdens de meest recente editie van CES, dus nu komt HP met HP IQ. Op zich is het logisch dat pc-fabrikanten dit soort aankondigingen doen. Ook is het logisch dat de twee grootste spelers wereldwijd de strijd aangaan op dit vlak. Ze leveren immers de hardware die de AI-assistenten van deze wereld sowieso gebruiken. Als we daadwerkelijk allemaal onze eigen persoonlijke assistent krijgen, die ook nog eens op de apparaten zelf draait, waarom ontwikkelen de fabrikanten er dan zelf niet eentje?

HP IQ is een zakelijke AI-laag

HP lijkt met HP IQ wel een andere positionering te kiezen dan Lenovo deed met Qira. Waar Qira (tijdens een beurs die is gericht op consumenten) werd neergezet als ambient assistent voor allerlei alledaagse zaken in de privésfeer, noemt HP datgene wat het heeft ontwikkeld expliciet een workplace intelligence layer. Het is dus overduidelijk gericht op zakelijke gebruikers. Vandaar ook dat het vooralsnog dit voorjaar beschikbaar komt op ProBooks, EliteBooks, EliteDesks, ZBooks en Poly-apparatuur. Dit zijn allemaal apparaten die gericht zijn op de zakelijke gebruiker.

Wat ons betreft is de zakelijke focus van HP voor HP IQ een goede zet van HP. Consumenten hebben al genoeg keuzes op het gebied van AI-assistenten om het beste restaurant in de buurt te vinden. Daar gaat een pc-fabrikant geen verschil meer maken. Als je echter zoals HP al enkele jaren roept dat on-device AI nog eens heel groot gaat worden in de zakelijke markt, is iets als HP IQ precies wat je zou verwachten. Het moet organisaties in staat stellen om meer uit hun investeringen in HP-hardware te halen.

Wat is HP IQ?

Conceptueel is het duidelijk wat HP IQ moet zijn. Of eigenlijk is ‘worden’ een beter werkwoord in dit geval. HP spreekt in documentatie die we hebben gezien namelijk expliciet over HP IQ 1.0. Dat geeft ons de indruk dat we te maken hebben met een eerste generatie van een product waar zeker nog niet alles inzit wat we mogen verwachten. Dat is uiteraard bij vrijwel alle nieuwe aankondigingen van bedrijven het geval. Toch viel het ons in ieder geval op. Wellicht is het gedaan om meteen een commitment af te geven dat er hard wordt gewerkt aan een volgende versie. Dat een investering in pc’s en/of meeting-hardware die het ondersteunt op de langere termijn nog meer op gaat leveren.

Wat de exacte reden ook mag zijn voor de precieze naamgeving, het concept van HP IQ is zoals gezegd duidelijk. HP wil hiermee de gebruikerservaringen van mensen die HP-hardware gebruiken beter maken. Je zou het kunnen zien als een integratieslag. Als een bedrijf de keuze maakt om alles (laptops, desktops, workstations en meeting-apparatuur) af te nemen bij HP, dan moet HP IQ een interessante extra AI-laag zijn die mensen bij organisaties efficiënter maakt in hun dagelijkse taken. Dit terwijl organisaties en medewerkers zich geen zorgen hoeven te maken over zaken zoals privacy en (data-)soevereiniteit, omdat de AI die HP IQ gebruikt op de apparaten zelf draait.

HP IQ is een AI-assistent

Om de vraag uit de inleiding te beantwoorden: ja, HP IQ is absoluut een AI-assistent. Je kunt er (geschreven en gesproken) vragen aan stellen. Vragen over hoe de hardware eraan toe is, welke belangrijke informatie je moet hebben uit je aantekeningen bij een meeting of vragen over andere onderdelen van je werk.

HP IQ kan ook samenvattingen maken van documenten en aangeven welke taken eruit voortkomen. Een transcriptie van een (online) meeting is eveneens onderdeel van het aanbod. Verder kun je HP IQ gebruiken om je pc de optimale instellingen te geven voor jouw werk en wensen. Tot slot kunnen gebruikers HP IQ inzetten om antwoord te geven op vragen die ze hebben over de HP-producten die ze hebben.

De echte meerwaarde van HP IQ

Tot zover worden we nog niet echt warm van HP IQ. Dit zijn zaken waarvoor je om het even welke tool kunt gebruiken die al op de markt is. Sterker nog, er zullen niet veel organisaties zijn die voor dit soort zaken per se HP IQ willen gebruiken. Wellicht is een on-device AI-assistent zoals HP IQ sneller dan eentje in de cloud. Daarnaast kun je aandragen dat het met name bij gevoelige data belangrijk is dat de AI lokaal draait. Maar dat zijn in het algemeen niche-gebruiksdoelen.

De meerwaarde van HP IQ zit wat ons betreft dan ook niet per se in de AI-assistent zoals we die al enkele jaren kennen. De meerwaarde komt er echt uit als meerdere HP-producten bij elkaar in de buurt komen.

HP NearSense

HP NearSense is een fundamentele technologie in dit opzicht. Die zorgt ervoor dat HP-apparaten elkaar kunnen vinden en met elkaar kunnen verbinden. Denk hierbij aan deelnemers van vergaderingen die met een druk op de knop verbinding kunnen maken met de Poly-apparatuur in de ruimte. Ook kunnen pc’s onderling verbinding maken met elkaar, bijvoorbeeld om snel en zonder omwegen bestanden met elkaar te delen. Ook het koppelen van HP/Poly-headsets en andere randapparatuur moet op deze manier een stuk soepeler gaan. Pc’s moeten door NearSense meer op smartphones en tablets gaan lijken. Die bieden dit soort mogelijkheden al langer. Met name Apple is hier al vrij lang erg goed in, maar ook Android-apparatuur wordt er beter in.

Op basis van wat wij hebben gelezen over HP IQ, wordt het volgens HP in de toekomst zelfs mogelijk om een van de grootste ergernissen van veel medewerkers aan te pakken: het verbinden van een pc aan een printer. Dat is op basis van onze eigen ervaringen en ongetwijfeld die van veel anderen nog altijd geen soepel proces. We leken korte tijd een oplossing te hebben met cloudprinting. Een printer werd hiermee beschikbaar gesteld via de cloud en gebruikers hoefden geen drivers te installeren om het te gebruiken. Dit bestaat nog wel, maar is toch niet helemaal geworden wat we ervan verwacht hadden. HP IQ gaat het in de toekomst ook mogelijk maken om verbinding te maken met een printer of MFP zonder dat je daarvoor een driver hoeft te installeren. Het oude Wi-Fi Direct wordt dus nieuw leven ingeblazen, zo te horen.

Vooralsnog alleen voor HP-apparatuur

Voor de volledigheid, HP IQ is (vooralsnog) iets wat alleen werkt als je bepaalde HP-apparatuur aanschaft en daarop de speciaal voor HP IQ ontwikkelde Visor-interface gebruikt. Dit is een soort overlay over je besturingssysteem waarin HP alles wat HP IQ te bieden heeft, beschikbaar wil maken. Je hoeft niet te wisselen tussen applicaties op deze manier.

Visor is natuurlijk wel weer een extra interface waar je gedurende de dag mee gaat interageren. Als het alle AI-taken overneemt die je anders met een andere tool zou hebben gedaan en zelfs nog meer kan bieden, is dit op zich geen probleem. Wordt dit echter een extra tool erbij, dan moeten de resultaten wel echt goed zijn willen medewerkers er blij van worden. Als HP erin slaagt om het NearSense-verhaal en alles wat dat kan opleveren goed te implementeren, moet dat zonder meer mogelijk zijn. Daar zit echt veel potentie in.

Het zou natuurlijk nog interessanter zijn als HP de mogelijkheden van HP IQ, met name NearSense en wellicht in iets mindere mate van de on-device AI-assistent, ook beschikbaar maakt voor apparatuur van derden. In theorie moet dat prima kunnen, omdat met name pc’s onderliggend niet enorm van elkaar verschillen. Voor HP is HP IQ en de mogelijkheden die het biedt echter iets wat het onderscheidt van andere fabrikanten. Dit, gekoppeld aan de full-stack-benadering die het de laatste jaren heeft, moet ervoor gaan zorgen dat klanten meer van HP gaan kopen en minder van derden.

Vooralsnog is HP IQ alleen compatibel met HP-producten. In de toekomst gaat dit echter wel veranderen, horen we tijdens een presentatie. Zo komt er een samenwerking met Google en Qualcomm om (onder andere) ook Android-apparaten toe te voegen aan het ecosysteem. Er komt een integratie tussen HP IQ en Google’s Device-to-Device-Infrastructure (D2DI). HP heeft dus grote plannen.

HP en klanten hebben de controle

Om de analogie met mobiele ecosystemen weer te maken, lijkt datgene wat HP wil proberen met HP IQ waarschijnlijk vooralsnog meer op de benadering van Apple dan op die van Google. Op zich is dat ook prima te verdedigen overigens. Apple heeft het wat ons betreft veel beter voor elkaar dan Google. Vooral omdat het veel meer controle heeft over de hardware. Dat streeft HP op basis van de eerste indrukken die we hebben ook na.

HP houdt dus zo te zien behoorlijk wat controle over HP IQ. Het wordt niet iets wat je zomaar op HP-apparatuur kunt installeren. HP bepaalt vooralsnog waar het beschikbaar komt. In principe zijn de systeemvereisten niet enorm overigens. Pc’s moeten Windows 11 draaien, Bluetooth LE 4.0, 5GHz-wifi en Wi-Fi Direct ondersteunen, maar er lijken op basis van wat wij hebben gezien geen specifieke hardware-vereisten te zijn. Als we de lijst met ondersteunde apparaten bekijken, lijkt er bijvoorbeeld geen ondergrens aan het aantal TOPS te zitten die de NPU kan leveren. Er staat een Intel-gebaseerde ProBook op de lijst met 17 TOPS, maar ook de nieuwste Qualcomm-gebaseerde EliteBook met tot 85 TOPS.

Uiteraard willen klanten die ervoor kiezen om HP IQ te gebruiken ook controle houden. Dat is ook zeker mogelijk. HP gebruikt het nieuwe aanbod om het eigen Workforce Experience Platform (WXP) weer iets relevanter te maken. Dat fungeert namelijk als de beheerlaag voor HP IQ. Via WXP kunnen klanten de algemene configuratie doen, updates uitrollen en security en compliance instellen en monitoren. HP IQ mag dan lokaal draaien, het is nog altijd een non-deterministisch AI-model, dus toezicht en overzicht blijft belangrijk. Naast WXP is HP IQ overigens ook compatibel met andere beheertools, zoals Microsoft Intune.

Alles staat of valt met kwaliteit

HP IQ kan potentieel veel waarde toevoegen aan apparatuur van HP. Natuurlijk is het een manier voor HP om meer spullen te verkopen, dat is nu eenmaal hoe de wereld in elkaar zit. Wat ons betreft is het in ieder geval geen reden om dit nieuwe aanbod van HP meteen af te schieten als onderdeel van een lock-in-strategie. Goed op elkaar ingespeelde apparaten kunnen het leven namelijk een stuk eenvoudiger en beter maken. Dat is wat HP met HP IQ naar eigen zeggen gaat proberen.

De AI-assistent is wat ons betreft niet enorm boeiend, behalve dan wellicht vanuit het perspectief van privacy en soevereiniteit. Alles wat NearSense mogelijk maakt is dat zonder enige twijfel wel als het aan ons ligt. Het succes hiervan staat of valt zoals altijd met de kwaliteit van het gebodene. Met andere woorden, de vraag is wat ons betreft vooral hoe goed HP is in het integreren van hardware en software, zoals Apple dat al zo lang goed doet.

De vergelijking met Apple gaat niet helemaal op natuurlijk, omdat Apple nog veel meer controle heeft over de hele stack. Het is echter wel de visie die HP na lijkt te streven met een deel van HP IQ. Het geeft organisaties in ieder geval een extra reden om HP te overwegen bij de aanschaf van nieuwe apparatuur. En dat is onderaan de streep waar het allemaal om draait natuurlijk.

Beschikbaarheid

Voor de volledigheid eindigen we met de beschikbaarheid van HP IQ. Aangezien het functionaliteit is die HP op apparaten installeert, hangt de beschikbaarheid sterk af van wanneer die op de markt komen. De eerste modellen komen deze lente, waarna meer apparaten komende zomer volgen. Ook Poly Studio Video Bars zullen deel uitmaken van die uitrol. Bij de volgende update-cycles in het najaar zullen er weer meer apparaten toegevoegd worden. Over kosten rept HP met geen woord. Dat doet vermoeden dat er in ieder geval initieel geen extra kosten zijn.

Vooralsnog installeert HP nog niet het volledige HP IQ op de apparaten, maar een zogeheten stub app. HP IQ is daarnaast vooralsnog alleen beschikbaar in de Engelse taal, maar die ondersteuning wordt gestaag uitgebreid, geeft HP aan. Het onderliggende OSS-model ondersteunt die in ieder geval sowieso.

HP geeft tot slot expliciet aan dat HP IQ niet helemaal volledig op het apparaat zelf draait. Sommige taken worden naar de cloud gestuurd. Op dit moment hebben we geen zicht op welke taken dit zijn. Wel geeft HP aan dat organisaties te allen tijde kunnen bepalen of dit wel of niet wenselijk is.

Hieronder voor de volledigheid een lijst met producten waarvoor HP IQ beschikbaar komt:

