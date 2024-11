Microsoft stopt in december met Autofill-extensie in Chrome

Microsoft stopt per 14 december 2024 met zijn Autofill-extensie in de Chrome-browser omdat het zijn eindgebruikers simpelere opties wil bieden. Eindgebruikers verliezen hun opgeslagen informatie niet, op uitzondering van betaalinformatie.

Microsoft ontwikkelde ooit de Autofill-extensie voor de Chrome-browser waarmee eindgebruikers met een Microsoft-account wachtwoorden, adressen en betaalgegevens konden opslaan. Deze gegevens konden dan weer automatisch worden ingevuld op webpagina’s die zij vaak bezochten.

Denk aan een eigen soort wachtwoordmanager die ook in een andere browser dan Microsoft Edge kon worden gebruikt. Naast voor de Chrome-browser, werkt de Autofill-feature ook op Windows, macOS, Android en iOS.

Stopzetting 14 december

De techgigant kondigde aan dat per 14 december aanstaande de Microsoft Autofill-extensie voor de Chrome-browser ophoudt te werken. Vanaf 14 november is het al niet meer mogelijk om nieuwe veelgebruikte gegevens in de Chrome-extensie op te slaan of te wijzigen.

Microsoft geeft als reden voor het stoppen van de Autofill Chrome-extensie aan dat het regelmatig de effectiviteit van zijn oplossingen beoordeelt. Hieruit is de conclusie getrokken dat wat betreft de Autofill-extensie, het handiger is het aanbod te versimpelen en te stoppen met het aanbieden van de extensie voor de Chrome-browser.

Toch toegang tot data en functionaliteit

Gebruikers hoeven niet bang te zijn hun data te verliezen. Deze zijn opgeslagen in hun Microsoft-account en dus gewoon toegankelijk en te gebruiken via de Edge-browser. Daarnaast kunnen zij de data in een csv-bstand exporteren en deze weer in een andere browser laden. Alle data kunnen in Google Password Manager worden geladen en zo weer ‘normaal’ worden gebruikt om gegevens automatisch te laten invullen op websites.

Alleen betaalinformatie wordt niet bewaard, aangezien deze lokaal in de gebruikte Chrome Autofill-extensie werd opgeslagen. Wanneer eindgebruikers hun betaalinformatie weer automatisch willen laten invullen, zullen zij deze gegevens eerst handmatig moeten toevoegen.

Volgens experts treft de maatregel van Microsoft meer dan 100.000 eindgebruikers. Er is dan ook kritiek op de korte termijn waarop de werking van de specifieke Chrome-extensie wordt afgeschaft. Zij hadden graag gewild dat eindgebruikers langer de tijd hadden gekregen om hun zaken op orde te brengen.

