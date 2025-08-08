Microsoft 365 blokkeert FPRPC-protocol vanaf deze maand

Microsoft kondigt aan dat de Microsoft 365-apps voor Windows vanaf eind augustus 2025 standaard toegang via het onveilige FPRPC-protocol gaan blokkeren. De wijziging moet het securityniveau verhogen door blootstelling aan verouderde technologieÃ«n te verminderen.

De aankondiging sluit aan bij een eerdere mededeling uit juni. Microsoft kondigde toen aan de securitystandaarden voor alle Microsoft 365-tenants bij te werken om bestandstoegang via verouderde authenticatieprotocollen zoals RPS en FPRPC tegen te gaan.

Sinds begin dit jaar heeft Microsoft meerdere securitymaatregelen ingevoerd. Alle ActiveX-controls in Windows-versies van Microsoft 365 en Office 2024-apps werden uitgeschakeld. Ook werd een nieuwe Teams-functie aangekondigd die screenshots tijdens meetings blokkeert.

Onlangs breidde Microsoft de lijst van geblokkeerde Outlook-bijlagen uit met .library-ms- en .search-ms-bestandstypen. Deze maatregelen richten zich op het beschermen van gebruikers tegen brute-force-aanvallen en phishing via verouderde authenticatiemethoden.

Nieuwe beheeropties

Microsoft introduceert nieuwe Trust Center-instellingen waarmee gebruikers FPRPC desgewenst weer kunnen inschakelen. Dit geldt echter alleen als de functie niet wordt beheerd door Group Policy of de Cloud Policy Service (CPS). Daarnaast kunnen gebruikers FTP- en HTTP-bestanden uitschakelen, hoewel deze protocollen standaard toegestaan blijven.

Beheerders krijgen controle over de authenticatieprotocol-instellingen via de Cloud Policy Service onder Microsoft 365 Apps-instellingen. Wanneer een protocol via CPS wordt uitgeschakeld, kunnen gebruikers het niet meer via het Trust Center inschakelen.

Startend met versie 2508 van Microsoft 365-apps worden bestanden die het FPRPC-protocol gebruiken automatisch geblokkeerd. In plaats daarvan opent een veiligere fallback-protocol de bestanden. De wijzigingen worden algemeen beschikbaar vanaf eind augustus 2025, met een verwachte implementatie bij alle tenants tegen eind september.

De blokkering richt zich specifiek op Microsoft 365-apps voor Windows. Gebruikers van Microsoft Teams op Windows, Mac, web, iOS of Android ondervinden geen hinder van deze wijzigingen.

