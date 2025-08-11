Marks & Spencer herstart online dienstverlening na vier maanden cybercrisis

Marks & Spencer heeft na bijna vier maanden eindelijk zijn volledige online dienstverlening hersteld. De Britse retailer schatte de impact van de cyberaanval in april aanvankelijk op 300 miljoen pond (258 miljoen euro) impact op de winst dit jaar.

Na een chaotische periode kunnen klanten nu weer alle producten op de M&S-website bestellen voor thuisbezorging of ophalen in de winkel. Dit meldt John Lyttle, managing director of fashion, home and beauty, in een online bericht op maandag.

De aanval dwong M&S om contactloze betalingen stop te zetten en online bestellingen voor kleding en huishoudartikelen te pauzeren. IT-systemen werden offline gehaald en er ontstonden tekorten in de schappen. Concurrenten konden maandenlang profiteren van de problemen bij de Britse keten.

Lessen uit een kostbare hack

De aanval toont hoe kwetsbaar moderne retailers zijn voor cyberdreigingen. Vooral bedrijven die zowel online als fysiek actief zijn, ondervinden grote operationele problemen wanneer digitale systemen uitvallen.

De vraag of M&S losgeld betaalde aan de aanvallers blijft onbeantwoord. Het bedrijf houdt de lippen stijf op elkaar over deze kwestie, mogelijk op juridisch advies. Wel is duidelijk dat de schade al grotendeels was aangericht voordat eventuele onderhandelingen plaatsvonden.

