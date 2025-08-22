Orange Belgium meldt cyberaanval: 850.000 accounts in gevaar (update)

Update 22 augustus 09:26: Klanten van Orange Belgium wordt door een securityonderzoeker aangeraden om een nieuw simkaartnummer en een andere pukcode aan te vragen. Expert Inti De Ceukelaire doet deze oproep. Het grootste risico: sim-swapping, waarbij een crimineel een legitiem telefoonnummer kaapt.

Oorspronkelijk bericht, 20 augustus 13:02:

Telecomoperator Orange Belgium is het slachtoffer geworden van een cyberaanval eind juli, waarbij hackers toegang kregen tot 850.000 klantenaccounts. Het bedrijf benadrukt dat kritieke gegevens zoals wachtwoorden en financiÃ«le data veilig bleven.

Orange Belgium heeft eind juli, toen de aanval plaatsvond, direct actie ondernomen door de bevoegde autoriteiten te waarschuwen. Daarna volgde een officiÃ«le klacht bij de gerechtelijke autoriteiten. Betrokken klanten worden via e-mail en/of sms geÃ¯nformeerd.

“We raden hen aan waakzaam te blijven voor verdachte communicatie”, aldus het bedrijf in een persbericht.

Omvang en aard van het incident

Eind juli ontdekte Orange Belgium een cyberaanval op een van zijn IT-systemen. Hierbij verkregen onbevoegden toegang tot bepaalde gegevens van 850.000 klantenaccounts. Het bedrijf stelt dat geen “kritieke” gegevens zijn gelekt.

De hackers konden wel toegang krijgen tot persoonsgegevens als namen, voornamen, telefoonnummers, simkaartnummers, PUK-codes en tariefplannen. Wachtwoorden, e-mailadressen en bank- of financiÃ«le gegevens bleven buiten bereik van de aanvallers.

Bredere context

Deze aanval op Orange Belgium volgt op een eerder cybersecurity-incident bij Orange begin dit jaar, waarbij ook andere landen werden getroffen. Telecomorganisaties blijven een aantrekkelijk doelwit voor cybercriminelen vanwege de grote hoeveelheid klantgegevens die zij beheren.

De impact beperkt zich tot personalia en technische accountgegevens, wat de schade enigszins inperkt vergeleken met scenario’s waarbij financiÃ«le of authenticatiegegevens worden buitgemaakt.