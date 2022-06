Orange Belgium heeft op het station Brussel-Centraal een Digital Center geopend voor cyberopleidingen. Dit opleidingscentrum, dat steun krijgt van de Belgische overheid, moet de digitale inclusiviteit in België bevorderen.

Het Orange Digital Center is opgericht als ondersteunings- en ontwikkelingscentrum waar iedereen digitale en ondernemersvaardigheden kan ontwikkelen en uitbouwen. Het centrum biedt hiervoor activiteiten als digitale opleidingen en het coachen van kleine bedrijven en startups aan de hand van reële trajecten rond persoonlijke en zakelijke groei.

Het opleidingscentrum van de telecomoperator is gratis toegankelijk voor iedereen die wil bijleren aan de hand van concrete projecten, opleidingen, workshops en conferenties. Ook focust het centrum op de meest uiteenlopende doelgroepen: jongeren, mannen en vrouwen, al dan niet gekwalificeerd, studenten en werkzoekenden.

Onderdeel ecosysteem

Naast het bieden van opleidingen, richt het centrum van de telecomoperator zich op het testen en finetunen van reële projecten en de mogelijkheid om concrete ondernemingsprojecten versneld uit te werken.

Het opleidingscentrum ondersteunt onder meer BeCode, een langlopend opleidingsprogramma voor webontwikkelaars en data-analisten met een focus op big data, AI en security. Ook worden specifieke ‘Train the Trainer’-modules georganiseerd waarin mensen kunnen leren hoe ze hun eigen gezinsleden of kennissen zonder digitale basisvaardigheden kunnen helpen en ondersteunen. Daarnaast wordt er een Solidarity FabLab gevestigd. Dit is een digitale productieworkshop waar les wordt gegeven in het gebruik van 3D-printers, lasersnijmachines en digitale borduurmachines.

Al deze initiatieven moeten een brug slaan met Orange-initiatieven als Orange Fab, een acceleratorprogramma voor startups. Dit acceleratorprogramma heeft een focus op AR/VR en het metaverse. Ook moet het initiatief een brug slaan met Orange Ventures, de investeringsmaatschappij van de telecomgigant.

Steun Belgische overheid

De Belgische overheid is enthousiast over het project van Orange Belgium. Minister van Telecom Petra De Sutter (Groen) trekt een subsidie uit van twee miljoen euro. “Het nieuwe Orange Digital Center komt er dankzij federale steun. Mensen die bepaalde kennis of digitale vaardigheden missen, zullen hier op een laagdrempelige manier geholpen worden”, aldus de Belgische minister.