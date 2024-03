De in 2019 door Orange Belgium overgenomen ICT-dienstverlener BKM gaat vanaf nu verder onder de overkoepelende naam van de Belgische telecomoperator.

Met de migratie per 1 maart 2024 van de merknaam BKM-Orange naar Orange Belgium komt er een definitief einde aan het overnameproces van de Belgische ICT-dienstverlener dat in 2019 werd ingezet.

Na de toenmalige overname, waarvoor de Belgische telecomgigant 52,4 miljoen euro neertelde, ging het bedrijf door onder de naam BKM-Orange. Met de transitie naar Orange Belgium worden nu dus alle activiteiten door de operator overgenomen.

Belangrijkste reden voor deze transitie is het stroomlijnen van de bedrijfsactiviteiten en ook de branding. De kantoren in Hasselt en Gent blijven daarbij gehandhaafd. De website van het bedrijf is overigens nog niet aangepast.

Marktactiviteiten BKM

Het voormalige BKM-onderdeel van Orange Belgium richtte zich als ICT-dienstverlener op unified communications & collaboration (UC&C), IT-securityoplossingen, document- en visuele oplossingen en connectiviteit.

In het afgelopen jaar boekte het bedrijf een omzet van 40 miljoen euro en heeft het 185 medewerkers. Ten tijde van de overname in 2019 had de voormalige ICT-dienstverlener nog 230 medewerkers.

