Check Point koopt Lakera voor complete AI-security

Check Point neemt Lakera over om een end-to-end AI-securitystack te bouwen. De overname moet organisaties helpen AI veilig en verantwoord in te zetten, terwijl nieuwe aanvalsvectoren ontstaan.

Steeds meer organisaties integreren grote taalmodellen, generatieve AI en autonome agents in hun bedrijfsprocessen. Dit versnelt weliswaar innovatie, maar creëert tegelijkertijd nieuwe securityuitdagingen. In een wereld waarin data steeds vaker fungeert als ‘uitvoerbare code’, worden datalekken, manipulatie van modellen en ongewenste effecten van autonome besluitvorming steeds grotere bedreigingen.

Check Point beschikt al over GenAI Protect, SaaS- en API-beveiliging, data loss prevention en machine learning-gedreven beveiliging. Door Lakera’s technologie toe te voegen, ontstaat een completere AI-securitystack.

De combinatie van Lakera’s runtime protection met het AI-gedreven Infinity Platform van Check Point stelt organisaties in staat om modellen, AI-agents en data integraal te beveiligen zonder concessies te doen aan snelheid of veiligheid.

Lakera’s AI-native aanpak

Lakera werd in 2021 opgericht door AI-experts van Google en Meta en heeft zich volledig gericht op AI-native beveiliging. Het bedrijf telt 70 medewerkers met R&D-centra in Zürich en San Francisco.

De kernproducten Lakera Red en Lakera Guard bieden posture assessments vóór ingebruikname en realtime bescherming tijdens gebruik. Het platform biedt specifieke bescherming voor LLM’s, AI-agents en multimodale workflows.

De technologie combineert geavanceerde runtime security met continue red teaming. Dit ondersteund door Gandalf, een wereldwijd netwerk voor adversarial AI. Deze aanpak resulteert in een dynamisch securitymodel dat meegroeit met nieuwe AI-dreigingen.

Prestaties en capaciteiten

Lakera’s platform toont sterke prestaties met een detectiegraad boven de 98 procent en een latency onder 50 milliseconden. Het systeem genereert minder dan 0,5 procent false positives, wat volgens de fabrikant zorgt voor veilige AI-workloads zonder vertraging of onnauwkeurigheid.

Het platform ondersteunt meer dan 100 talen en biedt realtime verdediging tegen prompt injection, datalekken en modelmanipulatie. Deze capaciteiten zijn essentieel voor multinationals die AI wereldwijd willen inzetten.

Na afronding van de overname zal Lakera de basis vormen van Check Points nieuwe Global Center of Excellence for AI Security. Dit centrum moet onderzoek, innovatie en integratie op het gebied van AI-beveiliging binnen het Infinity Platform versnellen.

De overname wordt naar verwachting afgerond in het vierde kwartaal van 2025, onder voorbehoud van de gebruikelijke goedkeuringen.

Tip: Check Point werkt richting autonome zero trust met nieuwste toevoegingen aan Infinity