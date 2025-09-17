Wiz lanceert Incident Response dienst voor cloud security-scrises

Wiz introduceert een nieuwe service voor organisaties die getroffen worden door beveiligingsincidenten. Wiz Incident Response (IR) combineert jarenlange cloud-expertise met forensische onderzoekscapaciteiten om organisaties snel te laten herstellen van aanvallen.

De dienst steunt op het onderzoek waarbij Wiz enkele van de grootste cloud- en AI-kwetsbaarheden heeft ontdekt. Voorbeelden zijn een openbare DeepSeek-database die gevoelige AI-chatgegevens lekte en kwetsbaarheden in Ingress NGINX die externe code-uitvoering mogelijk maakten.

Ook ontdekte Wiz een kritieke kwetsbaarheid in Nvidia’s Triton Inference Server. Deze bevindingen maken organisaties niet alleen bewust van risico’s, maar vormen ook de basis voor effectievere responsstrategieën.

Wiz IR bouwt voort op het bestaande platform van het bedrijf. De service integreert met Wiz Defend en Wiz Runtime Sensor om een complete securityoplossing te bieden voor cloud-, hybride en on-premises omgevingen.

Forensisch onderzoek en snelle reactie

Het IR-team van Wiz richt zich op vijf kerngebieden bij een incident. Bij de incidentregistratie helpt het team organisaties om onderscheid te maken tussen valse alarmen en echte bedreigingen. Het forensische onderzoek gebruikt de context uit cloudomgevingen om de omvang en tijdlijn van aanvallen in kaart te brengen.

Tijdens de beperking en het herstel geeft Wiz IR directe aanbevelingen om aanvallen te stoppen en systemen te herstellen. Het team blijft actief monitoren zolang het incident duurt en signaleert nieuwe verdachte activiteiten. Ook fungeert Wiz als partner bij het incidentmanagement, zodat alle betrokken teams op één lijn blijven.

Beschikbaar tijdens publieke preview

Wiz IR is momenteel beschikbaar als publieke preview voor elke organisatie die te maken heeft met een potentieel cloudincident. De introductie past binnen de bredere missie van Wiz om teams te helpen bedreigingen niet alleen op te sporen, maar ook snel en effectief te reageren wanneer dat het meest belangrijk is.

De service maakt gebruik van de Wiz Security Graph om volledige context te bieden uit cloudomgevingen. Hierdoor kunnen teams sneller handelen, de tijd tot beheersing verkorten en de impact beperken tijdens kritieke momenten.

