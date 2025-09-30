Check Point en Wiz lanceren geïntegreerde cloud security

Check Point en Wiz hebben hun samenwerking uitgebreid voor een volledig geïntegreerde cloud security. De combinatie van Check Points preventie-first netwerkbeveiliging met Wiz’s CNAPP-platform moet bedrijven helpen bij moderne cloudbedreigingen.

Check Point en Wiz maken nu wereldwijd een volledig geïntegreerde oplossing beschikbaar. In februari kondigden ze hun samenwerking aan, en nu tillen ze die naar een hoger niveau. Deze integratie biedt organisaties realtime zichtbaarheid en AI-gestuurde preventie voor cloudomgevingen.

Bedrijfsnetwerken worden steeds meer hyperconnected en gedistribueerd. Dat vergroot het aanvalsoppervlak en maakt het voor organisaties moeilijker om cloudomgevingen te beveiligen. Deze voortdurend veranderende omgevingen leggen aanzienlijke druk op CISO’s en securityteams die risico’s willen beperken en aanvallers voor willen blijven.

De nieuwe geïntegreerde oplossing geeft bedrijven direct zichtbaarheid in CloudGuard gateway-configuraties vanuit het Wiz-platform. “Door third-party virtual firewall-policies te integreren in onze risicobeoordelingstools, helpen we teams hun blootstelling te begrijpen en sneller actie te ondernemen”, stelt Oron Noah, VP of Product Extensibility and Partnerships bij Wiz.

Vier belangrijke voordelen

De samenwerking tussen Check Point en Wiz helpt bedrijven realtime inzichten te krijgen om cloudrisico’s te begrijpen, false positives te verminderen en problemen op gateway-niveau aan te pakken totdat ze volledig zijn gepatcht. De geïntegreerde oplossing biedt vier belangrijke voordelen:

– Verschuiving van remediation naar preventie door bedreigingen te stoppen voordat ze schade aanrichten

– Verbeterde zichtbaarheid en versnelde respons, wat de tijd en middelen voor remediation vermindert

– Bescherming tegen onbekende bedreigingen met AI-powered threat prevention tegen zero-day aanvallen

– Reductie van configuratierisico’s door problemen op gateway-niveau te identificeren en op te lossen

Daarnaast kunnen bedrijven nu met Wiz’s nieuwe parallelle integratie in Check Point Infinity Threat Exposure Management gateway-gebaseerde remediatieflows automatiseren. Wiz-alerts worden omgezet in acties op CloudGuard gateways, waardoor blootstellingstijden van uren naar minuten worden verkort.

De geïntegreerde cloud security van Check Point en Wiz is vanaf vandaag wereldwijd beschikbaar.

