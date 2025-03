Google Cloud gaat met overname Wiz voor multi-cloud security

Alphabet (het moederbedrijf van Google) deed vorige week de grootste overname uit het bestaan van het bedrijf. Het is bereid om niet minder dan 32 miljard dollar te betalen voor het jonge en relatief kleine Wiz. Cloud security is hip, zoveel is duidelijk. Maar is het ook een zinnige overname? We bespreken het in deze aflevering van Techzine Talks.

Vorig jaar was Alphabet ook al in de markt voor Wiz, maar toen vonden de oprichters en eigenaren van het Israëlische cloud-security bedrijf 23 miljard niet voldoende. Dat is op zich al opvallend, want zo hoog was en is de omzet van Wiz in absolute zin niet. Het bedrijf verwacht in de loop van dit jaar op een ARR (Annual Recurring Revenue) van 1 miljard dollar te komen. Dat is weliswaar erg knap gezien de jonge leeftijd van Wiz (5 jaar oud), maar een overnamebod van 23 en nu dus 32 miljard dollar is op het eerste gezicht erg stevig.

Wiz is echter best een bijzonder bedrijf, dat zich in zeer korte tijd naar de toplijstjes heeft gewerkt binnen de CNAPP (Cloud-Native Application Protection Platform)-wereld. Dit heeft het vooral gedaan met het Cloud Security Posture Management (CSPM)-onderdeel van het aanbod. Dat is volgens wie je er ook over spreekt of wat je er ook over leest echt heel erg goed. Het is in ieder geval de voornaamste reden geweest voor de snelle opkomst. Inmiddels zijn er naast Wiz Cloud ook nog Wiz Code en Wiz Defend. Deze onderdelen richten zich respectievelijk op code security en detectie en respons.

Wat wil Alphabet (Google) met Wiz?

De belangrijkste vraag is uiteraard wat de plannen zijn vanuit Google Cloud Platform (GCP) met Wiz. Wil het Wiz volledig integreren in GCP en als een uniek onderdeel van de Google public cloud aanbieden? Of laat het Wiz min of meer zelfstandig opereren en gaat het daarmee voor multi-cloud security. Dat laatste is altijd het doel van Wiz geweest. Het zou vervelend zijn voor klanten van Wiz als dit nu zou veranderen.

De overname van Wiz zorgt er in ieder geval voor dat GCP het security-aanbod een stuk completer maakt. Met Chronicle en Mandiant was er al SIEM, threat intelligence en incident respons, nu komt daar ook cloud security bij.

Alphabet en Google moesten toch juist kleiner worden?

Met 32 miljard is de overname van Wiz zoals al aangegeven met afstand de grootste ooit voor Alphabet. Hiervoor was dat de 12,5 miljard die het betaalde voor Motorola. Laten we in ieder geval hopen voor de klanten van Wiz dat deze overname beter afloopt dan die van Motorola. Daar heeft Google een beetje een potje van gemaakt. Het verkocht dat onderdeel vrij snel door aan Lenovo met een stevig verlies.

Het is naast een zeer grote overname ook best wel een merkwaardige overname wat ons betreft. Google ligt op andere vlakken toch best onder vuur vanwege de dominantie die het heeft. Zo gaan er geluiden dat Google de Chrome-tak moet verkopen en gaat het ook tussen de EU en Google bepaald niet soepel, met name rondom Search. Dan is het best bijzonder dat een ander onderdeel van hetzelfde bedrijf een enorme overname doet.

Luister snel naar Techzine Talks om alles te weten te komen over deze mega-overname, wat deze betekent voor Google Cloud, de markt en de klanten die in de markt zijn voor cloud security.

