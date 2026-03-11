Wiz-overname, de grootste van Google ooit, is rond

Google heeft de overname van Wiz voor 32 miljard dollar afgerond. De deal, nu officieel de duurste aanwinst ooit van Google, werd voor het eerst aangekondigd in maart vorig jaar. Wiz wordt onderdeel van Google Cloud, maar blijft beschikbaar voor alle grote public clouds, waaronder AWS, Azure en OCI.

De deal heeft alle onderzoeken van de autoriteiten doorstaan en is nu de grootste overname van Google tot nu toe, waarmee het de aankoop van Mandiant in 2022 (5,4 miljard dollar) ruimschoots overtreft.

De weg naar die voltooiing verliep allesbehalve soepel. In 2024 wees Wiz een bod van 23 miljard dollar van Google-moederbedrijf Alphabet af, nadat de twee partijen geen overeenstemming konden bereiken over de vraag of Wiz als een afzonderlijke eenheid zou blijven opereren of volledig in Google Cloud zou worden geïntegreerd. Google kwam begin 2025 terug met een hoger bod, dat uiteindelijk uitkwam op 32 miljard dollar. Het Amerikaanse ministerie van Justitie keurde de deal in oktober 2025 goed en de Europese Commissie gaf vervolgens in februari van dit jaar ook haar goedkeuring.

Wiz sluit zich aan bij Google Cloud, blijft multicloud

Wiz zal deel worden van Google Cloud, maar behoudt zijn merk en zijn beschikbaarheid in alle grote cloods, te weten AWS, Azure, OCI en natuurlijk Google Cloud zelf. Die multicloud-opzet was al duidelijk voordat de deal werd gesloten: Wiz verwierf eerder dit jaar de status “Deployed on AWS”, waarmee het al hintte dat het niet van plan was om een exclusief Google-aanbod te worden.

Thomas Kurian, CEO van Google Cloud, schetste de strategische intentie: “We willen van security een katalysator voor innovatie maken, geen belemmering. Met deze overname zullen we een uniform securityplatform leveren dat de complexe taak van het beschermen van multicloud-omgevingen in het AI-tijdperk vereenvoudigt, waardoor een sterke securitypositie toegankelijk wordt voor meer bedrijven en overheden.” Kortom: ambities voor diepere integraties zijn er zeker.

Uniform platform gericht op bedreigingen in het AI-tijdperk

Google Cloud en Wiz zijn van plan om samen een platform te leveren dat code, cloud en runtime verbindt in één enkele securitylaag. Ze willen zich richten op het voorkomen van bedreigingen en het snel reageren daarop, inclusief bedreigingen die worden gegenereerd of mogelijk gemaakt door AI. Wiz wordt gebruikt door 50 procent van de Fortune 100, met klanten als Shell, BMW, Morgan Stanley en Salesforce. We moeten daarbij benadrukken dat niet al deze bedrijven Google Cloud als hun dominante platform gebruiken, wat betekent dat het multicloud-concept van Wiz cruciaal was om te behouden.

Google is daarom van plan om Wiz-producten beschikbaar te houden via securityoplossingen van partners en de Google Cloud Marketplace. Kleine bedrijven, die vaak niet over speciale security middelen of -mankracht beschikken, worden ook expliciet genoemd als doelgroep voor het gecombineerde aanbod. Het zal interessant zijn om te zien hoe Wiz zich specifiek met Google Cloud gaat integreren en tegelijkertijd zijn functieset elders wil behouden en uitbreiden. Het mkb klinkt als een logische eerste stap om op te richten, waar Google Cloud een volwassener securityaanbod out-of-the-box zou kunnen leveren met het Wiz-aanbod.

Over het algemeen heeft het vanuit het perspectief van Alphabet weinig zin om Wiz af te sluiten. Bij het terugverdienen van de vraagprijs van het cloud securitybesrijf blijft het verstandig om alle inkomstenbronnen aan te houden en geen klanten in de weg te staan.

We hebben onlangs uitgebreid met Wiz gesproken in een Techzine.TV-aflevering, die u hier kunt bekijken.