Microsoft dicht securitylek in Edge, versie 144 in aantocht

Microsoft bracht een update uit voor Edge waarin het een ernstig beveiligingsprobleem aanpakt. Het gaat om versie 143.0.3650.139, die inmiddels beschikbaar is voor desktopgebruikers. Ook is Edge 144 beschikbaar voor testers.

Dit meldt Nedwin. Met deze release pakt Microsoft de reguliere updatecyclus weer op na de feestdagen, nadat op 9 januari al een previewversie van Windows 11 voor 2026 verscheen.

De update is inhoudelijk beperkt en richt zich vooral op stabiliteit en beveiliging. In de officiële toelichting spreekt Microsoft over algemene bugfixes en één specifieke correctie voor een kwetsbaarheid in Chromium. Die kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2026-0628, heeft een hoge ernst. Het probleem maakte het mogelijk om kwaadaardige code te injecteren wanneer een gebruiker werd verleid tot het installeren van een malafide extensie. Via die extensie konden scripts of HTML worden uitgevoerd binnen pagina’s met verhoogde rechten, wat een potentieel groot beveiligingsrisico vormt.

Edge installeert updates standaard automatisch op de achtergrond en activeert deze bij een herstart van de browser. Wie direct wil controleren of de nieuwste versie beschikbaar is, kan dit handmatig doen via de instellingenpagina van Edge.

Edge 44 beschikbaar via het Beta-kanaal

Microsoft kijkt ondertussen al vooruit naar de volgende grote release. Versie 144 van Edge staat gepland voor brede beschikbaarheid in het Stable- en Extended Stable-kanaal en is nu al te testen via het Beta-kanaal. Uit de officiële release notes van Microsoft blijkt dat deze bèta niet bestaat uit één enkele build, maar uit meerdere opeenvolgende updates waarin bugs en prestatieproblemen zijn verholpen. Die informatie is terug te vinden op Microsoft Learn, waar Microsoft per build beschrijft welke wijzigingen zijn doorgevoerd.

In de huidige bèta van Edge 144 ligt de nadruk op stabiliteit, maar er zijn ook functionele uitbreidingen toegevoegd, met name voor zakelijke gebruikers. Een daarvan is de introductie van contextuele suggesties in de adresbalk. Daarmee kunnen gebruikers direct een samenvatting opvragen van de pagina die ze geopend hebben. Deze functionaliteit maakt gebruik van Microsoft 365 Copilot Chat en is bedoeld om sneller inzicht te geven in relevante informatie, wat vooral in werkomgevingen tijd kan besparen.

Volgens Microsoft zijn in eerdere bètabuilds van Edge 144 daarnaast al diverse verbeteringen doorgevoerd op het gebied van prestaties en betrouwbaarheid. Die gefaseerde aanpak wijst erop dat Microsoft de aankomende stabiele release vooral ziet als een verfijning van bestaande functionaliteit, met Copilot-integratie als een van de zichtbaardere vernieuwingen.

