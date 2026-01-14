Infoblox dieper in exposure management via Axur

Infoblox heeft een akkoord bereikt over de overname van Axur. Hiermee wil Infoblox beter kunnen omgaan met merkfraude, diefstal van gegevens en referenties en externe digitale dreigingen

Aanvallers gebruiken steeds vaker AI om overtuigende phishing-, imitatie- en fraudecampagnes op te schalen. Organisaties hebben volgens Infoblox vroeg inzicht in en snellere verstoring van dreigingen nodig.

“Veel moderne aanvallen beginnen nu buiten het traditionele netwerk, op nepwebsites, sociale platforms, app stores en zoekadvertenties”, zegt Scott Harrell, CEO van Infoblox. Securityteams gaan daarom verder dan hun perimeter. Ze focussen op wat er blootgesteld is en reduceren risico’s voordat een inbreuk plaatsvindt. Axur breidt het security-aanbod van Infoblox uit door bedrijven in staat te stellen deze dreigingen eerder te zien en te stoppen.

AI-gedreven detectie in minuten

Axur zet AI in om externe dreigingen automatisch te ontdekken, valideren en te verwijderen. Ook monitort het platform voortdurend om te voorkomen dat dreigingen terugkeren. Het systeem detecteert nieuwe phishingactiviteiten in minder dan vier minuten en bereikt een succespercentage van bijna 99 procent bij takedowns. Gecombineerd met de preemptive security-mogelijkheden van Infoblox kunnen organisaties communicatie met kwaadaardige infrastructuur blokkeren op DNS-niveau terwijl takedowns in behandeling zijn. Dat verkort de mediaan aanval uptime van dagen naar uren.

De gecombineerde oplossing moet organisaties helpen externe dreigingen eerder te detecteren. Het platform ontdekt phishingsites, fraude op sociale media, nep-apps en gelekte referenties op het dark web continu. Vaak gebeurt dat dagen of weken voordat aanvallen daadwerkelijk worden ingezet. AI-gestuurde workflows valideren en verwijderen automatisch phishingsites, frauduleuze domeinen en nepapps.

Proactieve verstoring van imitatiecampagnes helpt account takeover en financiële fraude te voorkomen. Automatisering vermindert het handmatige onderzoeks- en responswerk voor securityteams. “Axur is gebouwd om organisaties te helpen aanvallers bij te houden door middel van automatisering, transparantie en meetbare resultaten”, aldus Fabio Ramos, CEO van Axur.

Infoblox en Axur blijven onafhankelijk opereren tot de transactie is afgerond. De overname moet nog reguliere goedkeuringen krijgen en aan sluitingsvoorwaarden voldoen. Infoblox verwacht de deal in het voorjaar van 2026 af te ronden.

Tip: Infoblox maakt van DNS de eerste verdedigingslinie