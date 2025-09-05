Cato koopt AI-security met Aim Security

Cato Networks verwerft AI-securitybedrijf Aim Security om zijn SASE-platform uit te breiden met security voor AI-toepassingen. Het is de eerste overname van Cato ooit.

Cato’s cloud-native SASE-platform is vanaf de grond opgebouwd om alle netwerkstromen van bedrijven te beveiligen. Dit geeft het bedrijf volledige zichtbaarheid in AI-interacties, van gebruikers die toegang hebben tot AI-applicaties tot API-gestuurde services die AI-workflows ondersteunen.

Met de Aim-technologie kan Cato de complexiteit en ongestructureerde aard van AI-interacties aanpakken. Het detecteert en stopt bedreigingen, aanvallen en risicovolle toegang tot gegevens.

AI-transformatie als nieuwe grens

De overname van Aim Security komt voort uit de groeiende behoefte aan beveiliging van AI-interacties in bedrijven. Waar Cato eerder al XDR-mogelijkheden toevoegde aan het SASE-platform, gaat het nu een stap verder met specifieke AI-security.

AI-agents en AI-applicaties brengen nieuwe veiligheidsrisico’s met zich mee door de interactie met bedrijfsdata. SASE is volgens CEO Shlomo Kramer ideaal gepositioneerd als controlepunt voor al deze AI-interacties. “AI-transformatie gaat digitaliseringsprocessen overtreffen als de belangrijkste kracht die bedrijven het komende decennium zal vormen”, stelt Kramer. “Met de overname van Aim Security geven we ons SASE-platform geavanceerde AI-securitymogelijkheden om onze klanten veilig de nieuwe AI-tijd in te loodsen.”

Drietal beveiligingsscenario’s

Aim Security biedt oplossingen voor drie AI-beveiligingsscenario’s. De eerste betreft het beveiligen van medewerkers die publieke AI-applicaties gebruiken. Het systeem ontdekt onzichtbaar AI-gebruik, bewaakt alle eindgebruikersinteracties met AI en zorgt voor risicobeheer bij bestaand AI-gebruik.

Het tweede scenario richt zich op private AI-applicaties en AI-agents. De Aim AI Firewall beveiligt interne AI-toepassingen tegen runtime-aanvallen. Het systeem handhaaft security- en governancebeleid voor alle interacties tussen gebruikers, AI-agents en interne AI-applicaties.

Het derde scenario behelst AI Security Posture Management (AI-SPM) voor de ontwikkelingslevenscyclus van AI-agents. Aim beveiligt het hele traject van het trainen van ML-modellen tot het bouwen van aangepaste AI-agents. Het systeem ontdekt en herstelt voortdurend AI-beveiligings- en nalevingsrisico’s voordat ze productie bereiken.

Modulaire uitrol

Cato-klanten met acute AI-securitybehoeften kunnen Aim vanaf nu implementeren. Als onderdeel van Cato’s strategie om alle mogelijkheden via één geïntegreerd platform te leveren, zal het bedrijf Aim-functionaliteiten begin 2026 integreren in het SASE-platform.

Klanten die de standalone Aim-oplossing implementeren, krijgen een naadloos migratiepad naar het geïntegreerde platform. Dit past bij Cato’s modulaire aanpak waarmee organisaties geleidelijk platformmogelijkheden kunnen adopteren voor Network Modernization (SD-WAN), Security Consolidation (SSE), Hybrid Work (ZTNA) en nu ook AI Security (AISEC).