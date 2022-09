John Chambers, de voormalige CEO van Cisco, heeft een startup opgericht om met zijn voormalige bedrijf te concurreren. Nile levert kant-en-klare, veilige en volledig automatische netwerken.

Chambers stond 26 jaar lang aan het roer van Cisco. Onder zijn leiding groeide de organisatie uit tot een netwerkgigant. Nu keert Chambers het bedrijf de rug toe. De ex-CEO is de medeoprichter van Nile, een startup die openlijk met Cisco gaat concurreren.

De tweede oprichter is Pankaj Patel, de voormalige Chief Development Officer van Cisco. Het bedrijf kwam vier jaar geleden van de grond. Inmiddels begint het balletje te rollen. “We bouwen iets dat onze vorige organisatie niet bouwde”, deelde Chambers in een interview met CNBC.

De eerste producten zijn sinds mei beschikbaar. Op dit moment draait de technologie in de productieomgevingen van ongeveer 20 klanten. Nile belooft kant-en-klare, veilige en volledig automatische netwerken. Volgens de startup hoeven klanten “geen netwerkoperaties uit te voeren”. Elk apparaat wordt automatisch gesegmenteerd en elke network request wordt automatisch geverifieerd.

Het product van Nile

Klanten ontvangen alle benodigde apparatuur aan huis. Bedrijven betalen niet voor de apparatuur of software, maar voor het aantal dagelijkse gebruikers. Werken er op een woensdag 250 man op kantoor, dan ontvangt de klant een factuur voor 250 man. Neemt de helft op donderdag vrij, dan lopen de kosten terug.

Op dit moment bestaat het portfolio uit access points, access switches en distribution switches. De access points verspreiden wifisignalen in een omgeving, de access switches verbinden de access points en de distribution switches verbinden met het internet. Netwerkbeheerders kunnen in principe achterover leunen, want het netwerk beheert zichzelf.

Network-as-a-service

Het idee is niet nieuw. Network-as-a-service (NaaS) bestaat al jaren. Cisco, Aruba en Juniper hebben vergelijkbare producten, maar Nile vergelijkt zichzelf liever met Amazon. De startup wil networking transformeren zoals AWS computing en storage transformeerde. Klanten huren de benodigdheden van een netwerk en betalen op basis van gebruik.

In de afgelopen vier jaar haalde Nile meer dan 100 miljoen euro aan groeigeld op. Het bedrijf wil zichzelf in de komende tijd bewijzen. “Gevestigde bedrijven proberen al jaren om NaaS succesvol te maken”, zei Patel. “Het is altijd een buzzword in de industrie geweest. Wij zijn echt anders.”

