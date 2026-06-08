ConnectWise lanceert platform voor Predictive IT

ConnectWise introduceert het ConnectWise Platform voor managed service providers. PSA, RMM, cybersecurity, automation en agentic AI komen samen in één ‘System of Action’. Doel: MSP’s laten schakelen van reactief beheer naar wat ConnectWise Predictive IT noemt. General availability is gepland voor einde juni.

Het bedrijf presenteert het platform als de basis voor een nieuwe strategie die het Predictive IT noemt. Hiermee zet ConnectWise zich af tegen versnipperde legacy-architecturen die zijn opgebouwd door losse acquisities en geïsoleerde systemen.

“Al decennialang zijn MSP’s en IT-teams gedwongen om te schalen via arbeidsintensieve processen en losgekoppelde systemen”, stelt CEO Manny Rivelo. “We bouwen het eerste speciaal voor MSP’s ontwikkelde actiesysteem – een integratie van PSA, RMM, workflow-orkestratie, beveiliging, automatisering, native AI en een open ecosysteem in één intelligent platform. Dit platform is ontworpen om MSP’s te helpen de overstap te maken van reactieve ondersteuning naar voorspellende intelligentie.”

ConnectWise publiceerde ook intern benchmarkonderzoek, gebaseerd op een MSP met circa 3 miljoen dollar aan jaarlijkse managed services-omzet. Volgens het model kunnen MSP’s die AI operationaliseren rekenen op een reductie van 45 procent in ticketafhandelingstijd, 30 tot 40 procent minder tickets dankzij intelligente automatisering en een marge-uplift van 5 tot 12 procentpunten. Daarnaast becijfert ConnectWise een strategisch omzetpotentieel van meer dan 1 miljoen dollar door verbeterde schaalbaarheid en premiumdiensten.

ConnectWise geeft aan dat de industrie zich momenteel in de vroege fase van de transitie bevindt. Fase 2, waar het bedrijf nu op focust, omvat AI-copilots, automation en workflowintelligentie. Met de huidige releases wil ConnectWise klanten naar fase 3 brengen, waarbij AI operationeel werk coördineert en uitvoert over de gehele organisatie.

Open ecosysteem als fundament

Het ConnectWise Platform integreert onder meer PSA en serviceoperaties, RMM en endpoint-telemetrie, cybersecurityoperaties, native agentic execution, workflow automation en third-party ecosysteemintegraties. Een gedeelde operationele data-architectuur vormt het fundament.

“MSP’s hebben geen behoefte aan meer losgekoppelde tools,” stelt David Raissipour, Chief Product & Technology Officer bij ConnectWise. “Ze hebben een intelligente operationele laag nodig die in staat is acties te coördineren, de uitvoering te automatiseren en de bedrijfsvoering in hun hele organisatie continu te verbeteren.”

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