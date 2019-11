Microsoft wil van Cortana productiviteitsassistent maken

Microsoft Cortana was ooit bedoeld als concurrent van de Google Assistant, Alexa en Siri. Maar Microsoft lijkt zijn strategie nu aan te passen. Cortana moet met een set nieuwe functies meer een persoonlijke productiviteitsassistent worden en zich daarmee op een andere markt richten dan de Assistant, Alexa en Siri.

De nieuwe functies van Cortana richten zich met name op productiviteit in e-mail. Dat meldt TechCrunch.

Cortana krijgt bijvoorbeeld de mogelijkheid om e-mails in Outlook for iOS voor te lezen. Dat kan zowel met een mannelijke als vrouwelijke stem. Daarnaast is het mogelijk om Cortana vergaderingen in te laten plannen en deelnemers hiervan op de hoogte te stellen.

Herinnering aan afspraken

Daarnaast is er een functie die volgende maand pas beschikbaar wordt en doet denken aan een functie uit Gmail. Cortana kan namelijk een dagelijkse e-mail gaan sturen met daarin een samenvatting van alle vergaderingen en relevante documenten en reminders, om te voldoen aan afspraken die in e-mails gemaakt zijn.

Die functie doet aan Gmail denken, omdat Gmail gebruikers kan herinneren om te reageren op e-mail. Cortana gaat echter een stap verder door daadwerkelijk informatie uit mails te halen en gebruikers zo te herinneren aan gemaakte afspraken.

Strategie aangepast

Door zich meer op productiviteit te gaan richten, past Microsoft zijn strategie met Cortana duidelijk aan. In februari vorig jaar zei Microsoft nog dat zijn spraakassistent op de lange termijn kan winnen van Amazon Alexa, dat zich veel meer op persoonlijke toepassingen en toepassingen in huis richt.

Microsoft-CEO Satya Nadella zei toen echter ook dat hij niet denkt dat er slechts één stemassistent als winnaar komt. Ook haalde hij aan een toekomst te zien in samenwerkingen tussen virtuele assistenten. Het bedrijf werkt dan ook al samen met Amazon aan de spraakassistenten, die elkaar bijvoorbeeld moeten ondersteunen voor bepaalde taken.