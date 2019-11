Nieuwe tools in Chrome vereenvoudigen contentdistributie

Google heeft zijn Chrome-browser van nieuwe tools voor ontwikkelaars voorzien, waarmee het eenvoudiger moet worden om content te distribueren. Zo is de Portals-tool nu algemeen beschikbaar, nadat deze een jaar in een preview-fase zat.

De Portals-tool laat ontwikkelaars content vooraf renderen en vervolgens embedden in hun website, schrijft Silicon Angle. Dat heeft als resultaat dat de website veel sneller laadt.

Maar er zijn ook geheel nieuwe tools in Chrome verschenen. Zo worden de mogelijkheden van Portals verder uitgebreid met Web Bundles. Dat is een functie waarmee content in ieder format gedistribueerd kan worden op het internet, zonder dat hier een constante verbinding voor nodig is. De functie is nog wel experimenteel.

Daarnaast zijn er nieuwe API’s verschenen, namelijk Background Periodic Sync en Content Indexing. Deze API’s kunnen door ontwikkelaars gebruikt worden om webcontent proactief te cachen en relevante content voor mensen omhoog te brengen, ook als de gebruiker geen actieve internetverbinding heeft. De API’s zijn nu beschikbaar als ‘Origin Trials’.

Mobile first

Google richt zich bovendien op de ontwikkeling van mobile first. Deze trend biedt native-achtige ervaringen voor gebruikers die vooral via mobiele apparaten op het internet zitten. Dit komt in opkomende markten steeds vaker voor.

Om daar op in te spelen, lanceert Google nu onder meer SMS Receiver in Origin Trial. Deze functie maakt het voor web-applicaties mogelijk om SMS-berichten voor tweestapsverificatie op te halen. Ook is er Contact Picker om webcontent te delen met de contactenlijst op een apparaat.

Verder brengt Google een Native File System API uit, waarmee web-apps wijzigingen direct kunnen lezen en opslaan in bestanden en mappen op een mobiel apparaat. Daardoor kunnen ontwikkelaars apps maken die kunnen werken met deze bestanden. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn voor een app om foto’s te bewerken.

The Web Almanac

Google heeft tot slot laten weten dat het de eerste hoofdstukken van The Web Almanac te publiceren. The Web Almanac biedt een meer holistisch beeld van web-prestaties en -trends. The Web Almanac is samen met diverse experts samengesteld.

De bedoeling is dat The Web Almanac gebruikt wordt naast nieuwe metrics-tools, zoals Largest Contentful Paint. Deze tool meet hoe snel webgebruikers de meest betekenisvolle content op een pagina zien.

Daarnaast is er Cumulative Layout Shift, waarmee gemeten wordt hoe stabiel een pagina voelt voor gebruikers. De tool meet verder hoe snel iemand een pagina kan lezen of ermee kan interacteren, zonder dat de pagina al helemaal geladen is.