AWS brengt Alexa Voice Services naar nieuwe IoT-apparaten

Amazon’s spraakassistent Alexa wordt al in diverse slimme speakers en andere apparaten gebruikt, waardoor het mogelijk is om apparaten in huis of op kantoor met spraak aan te sturen. De spraakassistent komt nu dankzij Alexa Voice Services for IoT naar nieuwe apparaten.

Amazon Web Services (AWS) maakt het met de nieuwe dienst mogelijk om spraakbesturing in te zetten op apparaten die weinig energie verbruiken. Eerder bleek dat lastig en duur, schrijft Silicon Angle. De apparaten hadden namelijk niet genoeg processing-kracht, waardoor dit extra toegevoegd moest worden.

Voor Alexa Voice Controls hebben apparaten namelijk minimaal 100 MB aan RAM-geheugen op het apparaat nodig, evenals een ARM Cortex A-class microprocessor. Alexa Voice Services for IoT zorgt er echter voor dat dit niet langer het geval is.

Verwerking naar de cloud

Met de nieuwe dienst worden alle eisen voor processing naar de cloud verschoven. Daardoor wordt het maximaal 50 procent goedkoper om gebruik te maken van spraakbesturing. En ook andere taken worden naar de cloud verhuisd, zoals het ophalen, decoderen en mixen van audio.

Dit alles betekent dat Alexa voortaan ook ingezet kan worden op kleinere, ‘dommere’ apparaten als lichtknoppen en thermostaten. Daardoor worden er nieuwe use cases mogelijk voor Alexa, waarmee Amazon zijn productlijn ook weer verder uit kan breiden.

AWS IoT Greengrass

AWS heeft daarnaast de mogelijkheden van AWS IoT Greengrass uitgebreid. Daarmee worden AWS-functies naar verbonden apparaten gebracht en kunnen bedrijven dataverzameling en -analyses dichter bij de bron uitvoeren.

AWS IoT Greengrass krijgt nu ondersteuning voor Docker-containers. Apps kunnen gemakkelijk in een Docker container image verpakt worden en op allerlei edge-apparaten ingezet worden, zonder dat ze eerst herschreven moeten worden. Daardoor kan ieder edge-apparaat voortaan apparaatgegevens verzamelen en analyseren.

Daarnaast verschijnt een feature genaamd Greengrass Stream Manager, waarmee bedrijven eenvoudig datastromen van hun edge-apparaten kunnen verzamelen, verwerken en exporteren. Ook is het mogelijk om de levenscyclus van de data te beheren.