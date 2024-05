Amazon Web Services (AWS) maakt zijn zakelijke GenAI-tool Amazon Q algemeen beschikbaar, al is dat voorlopig alleen nog in de VS. Via deze veilige private GenAI-tool krijgen zakelijke gebruikers betere toegang tot interne zakelijke data. Hierdoor kunnen zij uiteindelijk creatiever, meer data-driven, efficiënter, meer voorbereid en productiever werken, aldus Amazon. De tool komt in twee varianten: Amazon Q Business voor zakelijke toepassingen en Amazon Q Developer voor ontwikkelaars.

De GenAI-tool Amazon Q Business van de techgigant geeft medewerkers op basis van de eigen bedrijfsdata antwoorden op vragen over onder meer bedrijfsregels, productinformatie, zakelijke resultaten, code van applicaties, medewerkers en andere interessante bedrijfsgegevens. De tool maakt hiervoor een verbinding met diverse bedrijfsdata-omgevingen waar deze specifieke gegevens zijn opgeslagen.

Vervolgens haalt de tool de gevraagde gegevens op, vat deze logisch samen, analyseert trends en kan zelfs met medewerkers een dialoog aangaan over de betreffende data.

Connectors en Amazon Quicksight

De GenAI-tool beschikt hiervoor over inmiddels 40 verschillende connectors om zich met diverse zakelijke data-omgevingen te verbinden om de data op te halen. Denk hierbij aan omgevingen of applicaties als die van AWS zelf, maar ook Microsoft 365, Google-applicaties, Box, Jira, Oracle, Salesforce, ServiceNow, Zendesk en andere zakelijke data-aanbieders.

Via een koppeling met de BI-oplossing Amazon Quicksight kunnen medewerkers met behulp van de GenAI-tool snel specifieke business intelligence-dashboards en visualisaties aanmaken en complexe berekeningen uitvoeren.

Vlot eigen GenAI-applicaties bouwen

Amazon Q Business heeft daarnaast ook nog een ingebouwde feature in preview, die zich speciaal op (app)ontwikkeling richt. In de eerste plaats biedt het geïntegreerde Amazon Q Apps een low-code/no-code platform waarmee medewerkers makkelijk en snel eigen GenAI-applicaties kunnen maken op basis van bedrijfsdata. Dit door in normale taal de app te beschrijven of via een bestaande conversatie Amazon Q hen te laten helpen met het bouwen van de app en deze direct te genereren.

Developer-variant

Naast Amazon Q Business is nu ook Amazon Q Developer algemeen beschikbaar. Dit is eveneens een GenAI-tool die met behulp van normale taal en conversaties ontwikkelaars helpt bij het uitvoeren van hun taken. Deze versie laat developers makkelijker en sneller applicaties bouwen op het AWS-platform, helpt bij het onderzoeken van best practices, lost (code)problemen op -of voorkomt deze- en pakt andere ontwikkelfouten aan.

Gratis en betaalde versies

Amazon Q Business is voorlopig nog alleen in de VS beschikbaar. De GenAI-tool komt in twee versies: een Business Lite-variant met alleen de basisfunctionaliteit voor 3 dollar per maand/gebruiker en de Business Pro-versie voor 20 dollar per maand/gebruiker. Deze laatste versie geeft naast de basisfunctionaliteit ook toegang tot Amazon Q Apps en de Amazon Q-functionaliteit voor QuickSight.

De Amazon Q Developer-variant is beschikbaar in een gratis Free Tier en een betaalde Amazon Q Developer Pro Tier-versie voor 19 dollar per maand/gebruiker.

Amazon Q was eind vorig jaar het antwoord van Amazon op de berg AI-chatbots die ondertussen op de markt beschikbaar zijn. In zo’n laat stadium nog gebruikers naar het product trekken, kan alleen met een onderscheidende factor en Amazon besloot daarom de focus te leggen op zakelijke toepassingen.

