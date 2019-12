Intel ontwikkelt controlechip om quantumcomputing te versimpelen

Intel heeft een nieuwe cryogenische quantumchip ontwikkeld, ‘Horse Ridge’, die het commercieel praktischer moet maken om met quantumcomputing te werken. De ‘system-on-chip’ zou de ontwikkeling van quantumtechnologie door Intel moeten versnellen. Met Horse Ridge kunnen ontwikkelaars ‘qubits’ vanaf de chip zelf besturen. Dat zijn de quantumdeeltjes die quantumcomputing mogelijk maken.

De chip werd ontwikkeld in samenwerking met QuTech, dat weer een samenwerkingsverband is van de TU Delft en de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO). Intel gebruikt voor de fabricage zijn eigen bestaande 22 nm-proces.

Intel wil aansturing qubits verbeteren

Qubits kunnen zowel een 1 als een 0 tegelijkertijd zijn, waardoor berekeningen veel sneller kunnen worden uitgevoerd. Het blijft echter lastig om veel qubits tegelijkertijd aan te sturen.

Intel ziet het daarom als een belangrijke opgave om de aansturing van qubits te verbeteren. Tot nu toe vonden experimenten met quantumcomputing voornamelijk plaats in laboratoriumomstandigheden, schrijft het bedrijf. Maar de op maat gemaakte chips die voor deze experimenten gebruikt worden, bestaan vaak uit netwerken van verschillende controlechips voor individuele qubits die met veel kabels op elkaar moeten worden aangesloten.

Horse Ridge moet deze constructie aanzienlijk versimpelen. Er zouden geen kabels meer nodig zijn om individuele qubits aan te sturen, wat “de tijd die nodig is om alles op te zetten aanzienlijk zal versnellen”. Bovendien wordt Horse Ridge zeer koud gehouden, wat de koeling van quantumsystemen moet vergemakkelijken.

Ook moet Horse Ridge het mogelijk maken om snel op te schalen en extra qubits aan een bestaande quantumcomputer toe te voegen.

Uitvoerbaarheid, niet supremacie

Intel wil “quantumuitvoerbaarheid” voorop stellen. Dat houdt in dat het bedrijf zich concentreert op manieren om quantumcomputing commercieel praktisch te maken.

Quantumuitvoerbaarheid contrasteert met ‘quantumsupremacie’, waar Google zich dit jaar hard voor maakte. Bij quantumsupremacie is het belangrijk om te bewijzen dat een systeem beter kan rekenen dan een niet-quantumsysteem. Bij quantumuitvoerbaarheid is de benchmark juist of een systeem überhaupt inzetbaar is in praktische situaties.