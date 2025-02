AWS gaat Google en Microsoft achterna met quantumchip Ocelot

AWS heeft voor het eerst een quantumchip gebouwd: Ocelot. De hyperscaler belooft quantumfouten met 90 procent te corrigeren. Zo volgt het in de voetsporen van Google en Microsoft, die recent ook claimden dat quantum computing op schaal steeds reëler wordt.

Ocelot is ontwikkeld door het AWS Center for Quantum Computing. Het gebruikt een nieuwe, schaalbare en hardware-efficiënte architectuur voor foutcorrectie. De chip maakt gebruik van zogenaamde ‘cat qubits’, vernoemd naar het bekende gedachtenexperiment van Schrödinger’s kat.

Doorbraak in quantum foutcorrectie

Quantum foutcorrectie is een van de grootste uitdagingen in quantum computing. Het is een dermate groot probleem dat elke aankondiging op dit gebied er wel aandacht aan moet besteden. Zo presenteerde Google het eigen Willow als de meest foutbestendige quantumchip ooit in december, terwijl Microsoft met het zelf vervaardigde Majorana-deeltje correcties omzeilt binnen de Majorana 1.

AWS heeft de Ocelot-architectuur vanaf de basis ontworpen om foutcorrectie efficiënt te implementeren. Volgens het bedrijf kan deze aanpak de benodigde resources voor quantum foutcorrectie met een factor 5 tot 10 verminderen vergeleken met conventionele methoden.

Net als Microsoft heeft AWS bijzondere materie nodig voor de eigen ambities. Een supergeleidend laagje van tantaal (“Tantalum” in het Engels) is toegepast op de oscillator van Ocelot, een kerncomponent voor de chiparchitectuur. De naam Ocelot is dan ook een verwijziging naar zowel deze oscillator als de kattensoort pardelkat (ook wel gewoonweg ocelot genaamd), dat op de eigen beurt weer verwijst naar de eerder genoemde cat qubits.

Technische specificaties

De Ocelot-chip bestaat uit twee geïntegreerde silicium microchips van ongeveer 1 cm². Deze bevatten 14 kerncomponenten, waaronder vijf data qubits, vijf buffercircuits voor stabilisatie en vier extra qubits voor foutdetectie. Net als eerdere quantumcomputer-initiatieven werkt AWS aan het vergroten van de schaal en betrouwbaarheid.

Toekomstperspectief

Hoewel Ocelot nog een laboratoriumprototype is, ziet AWS dit als een belangrijke stap richting praktische quantumcomputers. Net als met Microsoft’s Majorana 1-chip is de schaal momenteel nog klein, maar wil AWS onderzoeken of de architectuur praktisch werkt.

Beluister ook onze Techzine Talks-aflevering van deze week over Majorana 1 en de staat van quantum computing in 2025 en daarna: