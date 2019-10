Google behaalt mijlpaal met quantum computing

Google heeft naar eigen zeggen een flinke mijlpaal behaald binnen quantum computing. Het bedrijf wist met een 53 qubit supergeleidende chip een ingewikkelde berekening op te lossen in 3 minuten en 20 seconden. Een traditionele supercomputer had daar volgens het bedrijf ruim 10.000 jaar over gedaan.

Google beschrijft zijn doorbraak in een wetenschappelijke paper, meldt Silicon Angle. Daarin stelt het bedrijf dat het ‘quantumsuprematie’ heeft behaald door het probleem zo snel op te lossen met een quantumcomputer.

Met quantumsuprematie wordt bedoeld dat een quantumcomputer sneller een antwoord weet te vinden op een moeilijk op te lossen rekenprobleem dan een klassieke computers. Dit is een belangrijke mijlpaal binnen het vakgebied, die tot nu toe niet behaald was.

De computer die nu verslagen zou zijn qua snelheid, is de grootste supercomputer ter wereld. Dat is het Summit system van het Amerikaanse ministerie van Energie, met een rekensnelheid van 200 petaflops.

Nieuw qubit-ontwerp

Google behaalde zijn mijlpaal met de computer Sycamore. Om de mijlpaal te behalen moest deze quantumcomputer voorzien worden van een nieuw, betrouwbaarder qubit-ontwerp op basis van supergeleidende metalen. Op die manier moesten rekenfouten voorkomen worden.

Dat is uiteindelijk ook gelukt. De onderzoekers van Google hebben een nieuw soort regelknop toegevoegd, waarmee de interacties tussen naburige qubits uitgeschakeld kunnen worden. Daardoor wordt de hoeveelheid fouten in een “multi-connected qubit-systeem” verminderd.

Kritiek van IBM

Maar niet iedereen is het met Google eens dat er quantumsuprematie is bereikt. De paper in kwestie lekte een maand geleden al uit, waarop IBM kritisch reageerde. Big Blue stelt dat een traditionele computer in theorie slechts 2,5 dagen nodig heeft om de berekening die Google gebruikte op te lossen, niet 10.000 jaar. Dat meldde The New York Times destijds.

Andere organisaties reageren wel positief op de geclaimde doorbraak. Rich Uhlig, het hoofd van Intel Labs, feliciteerde de internetgigant met het nieuws. Hij benadrukt echter wel dat quantumcomputers nog lang niet commercieel levensvatbaar zijn.