IBM bouwt eerste fouttolerante quantumcomputer Starling

IBM presenteert een roadmap naar de eerste grootschalige, fouttolerante quantumcomputer. De IBM Quantum Starling moet in 2029 operationeel zijn en 20.000 keer meer operaties uitvoeren dan huidige quantumcomputers.

De Starling wordt gebouwd in een nieuw IBM Quantum Data Center in Poughkeepsie, New York. Het systeem kan 100 miljoen quantumoperaties uitvoeren met 200 logische qubits. Ter vergelijking: de computationele staat van Starling zou meer dan een quindecillion van de krachtigste supercomputers ter wereld vereisen om te representeren.

IBM publiceert twee technische papers die aantonen hoe foutcorrectie met qLDPC-codes wordt toegepast. Deze technologie vermindert het aantal benodigde fysieke qubits voor foutcorrectie met 90 procent. Het tweede paper beschrijft hoe informatie uit fysieke qubits efficiënt wordt gedecoreerd en fouten in real-time worden geïdentificeerd en gecorrigeerd.

Het is cruciaal dat quantumcomputers foutcorrectie toepassen om grote workloads zonder fouten te verwerken. Fysieke qubits worden gegroepeerd tot logische qubits, die lagere foutpercentages hebben.

Roadmap naar 2029

IBM’s quantumroadmap toont vier nieuwe processors die leiden naar Starling. In 2027 verschijnt Quantum Cockatoo, die twee Kookaburra-modules verbindt via “L-couplers”. Deze architectuur linkt quantumchips als nodes in een groter systeem, waardoor praktisch grote chips overbodig worden.

De IBM Quantum Loon verschijnt in 2025 en test architectuurcomponenten voor de qLDPC-code. Quantum Kookaburra volgt in 2026 als eerste modulaire processor die gecodeerde informatie kan opslaan en verwerken.

De ontwikkelingen komen uiteindelijk samen in 2029 met Starling. Het systeem vormt de basis voor IBM Quantum Blue Jay, dat 1 miljard quantumoperaties over 2.000 logische qubits moet kunnen uitvoeren. Een grootschalige, fouttolerante quantumcomputer met honderden tot duizenden logische qubits kan honderden miljoenen tot miljarden operaties draaien, wat efficiëntie kan brengen in geneesmiddelenonderzoek, materiaalontdekking, chemie en optimalisatie.

