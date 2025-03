Nederlandse startup QuantWare haalt 20 miljoen euro op

De Nederlandse quantum-startup QuantWare timmert aan de weg op het gebied van high-end quantum computing processors, ook wel QPU’s. Onlangs wist de QPU-specialist in een Series A-investeringsronde 20 miljoen euro op te halen.

Niet alleen Big Tech is druk bezig met het ontwikkelen van quantum processortechnologie (recent Ocelot van AWS, Willow van Google en Majorana 1 van Microsoft) maar ook veel kleinere partijen werken hieraan.

Eén van deze startups is het Nederlandse QuantWare, dat in 2021 is opgericht. De in Delft gevestigde QPU-maker is een spin-off van de TU Delft en QuTech. Het ontwikkelt zogeheten Vertical Integration & Optimalisation (VIO)-technologie. Met deze technologie zegt het in staat te zijn om de grootste QPU’s ter wereld te maken.

QuantWare heeft onlangs 20 miljoen euro in een Series A-investeringsronde weten op te halen. Onder leiding van het InvestNL Deep Tech Fund and Innovation Quarter en het EIC-fonds van de EU wist de QPU-bouwer onder andere investeringen binnen te halen van FORWARD.one, het Graduate Entrepreneur Fund en QDNL Participations. Ook investeerde Job van der Voort, oprichter en CEO van Remote.com in de Delfste QPU-specialist. In een seedronde werd eerder een bedrag van 6 miljoen euro binnengehaald.

Features VIO-technologie

De door de Delftse startup ontwikkelde VIO 3D-processorachitectuur zorgt er onder meer voor dat het schalen van ‘opstoppingen’ die de rekenkracht van QPU’s belemmeren, wordt opgelost. Hierdoor kunnen gebruikers ieder qubit-ontwerp gebruiken en daarmee uiteindelijk quantum computers met een rekenkracht van meer dan 1 miljoen qubits met een enkele processor kunnen realiseren.

Zonder VIO-technologie zijn quantumcomputers beperkt in de rekenkracht die zij kunnen gebruiken en moeten kleinere systemen aan elkaar worden geknoopt tot één groot systeem. Door de ruis die de verschillende benodigde netwerkverbindingen veroorzaken, zijn deze quantumcomputers minder krachtig dan een enkel groot systeem.

Op dit moment leveren de quantumcomputers van bijvoorbeeld Google en IBM tussen de 100 en 1.000 qubits aan rekenkracht, maar de technologie van de Nederlandse startup kan leiden tot veel krachtigere en capabele quantumcomputers, stelt QuantWare.

Eigen processors en foundry

QuantWare fabriceert zelf zijn eigen QPU’s. Vorige maand introduceerde het zijn nieuwste en meest geavanceerde QPU-model; de 17-qubit Contralto-A. Deze processor, waarvoor binnenkort de bestellingen kunnen worden gedaan, richt zich vooral op quatumfoutcorrectie.

Daarnaast biedt het foundry- en packagediensten voor derde partijen. Inmiddels heeft QuantWare al wereldwijd klanten in twintig landen voor zijn QPU’s.

Het opgehaalde geld uit de Series A-ronde zal worden gebruikt voor het doorontwikkelen van de VIO-technologie en het uitbreiden van de chipproductiecapaciteit voor de foundry-diensten.

